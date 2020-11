Placements Mackenzie annonce le plan de relève de son chef des placements

Après une carrière de 30 ans, Tony Elavia annonce son intention de prendre sa retraite le 31 décembre

TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le plan de relève de Tony Elavia, vice-président exécutif et chef des placements. M. Elavia a fait part de son intention de prendre sa retraite le 31 décembre 2020, après une carrière de 30 ans dans les services financiers, dont neuf ans à Mackenzie.

« Au nom de toute l'équipe de Mackenzie, je tiens à féliciter Tony Elavia pour sa brillante carrière et à le remercier pour son travail acharné, sa passion et son dévouement au cours des neuf dernières années, en aidant notre entreprise à s'engager sur la voie du succès », a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. « Tony est à l'origine de changements positifs et d'améliorations du rendement dans l'ensemble de notre équipe de gestion des fonds. Il a également joué un rôle clé dans le succès obtenu par Mackenzie en développant des processus et des solutions de qualité institutionnelle pour nos clients. »

M. McInerney souligne que M. Elavia a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'une division de 15 boutiques de placement couvrant toutes les catégories d'actif et qu'il laisse derrière lui 19 de nos 20 plus importants fonds communs de placement sur le plan des actifs (95 %), notés 4 ou 5 par Morningstar (série F).

« Je tiens à remercier la haute direction et les équipes de placement de Placements Mackenzie pour leur soutien et leur travail acharné au cours des neuf dernières années », a affirmé M. Elavia. « Mackenzie est un milieu de travail extraordinaire. J'ai vraiment apprécié mes années de service ici. J'ai pleinement confiance en la capacité de l'équipe de tirer parti des progrès que nous avons réalisés et j'ai hâte de travailler avec tout le monde au cours du prochain mois afin d'assurer une transition en douceur et bien exécutée. »

Parallèlement au départ à la retraite de M. Elavia, l'entreprise a annoncé qu'elle déploiera un modèle à deux chefs des placements, une nouvelle approche qui s'explique par une tendance à la croissance de la gestion des placements. La nouvelle structure comprendra un chef des placements qui se consacrera aux stratégies de titres à revenu fixe et multi-actifs et un chef des placements responsable des actions.

Steve Locke, vice-président principal, Gestion des placements, et chef de l'équipe des placements à revenu fixe de Placements Mackenzie, a été nommé chef des placements responsable des stratégies de titres à revenu fixe et multi-actifs.

M. Locke compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, dont 12 ans à Placements Mackenzie, où il a remporté plusieurs prix FundGrade A+® et Lipper pour sa performance. Durant cette période, il a aussi fait passer l'actif administré de la boutique des placements à revenu fixe de l'entreprise de 10 milliards de dollars à 60 milliards de dollars, avec plus de 20 fonds et FNB notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar (série F) dans l'ensemble des catégories de fonds à revenu fixe et équilibrés. Il continuera de diriger l'équipe des placements à revenu fixe, sans modifier les stratégies des fonds.

La carrière de M. Locke dans le secteur des placements a commencé en 1994. Il s'est joint à l'équipe de Conseillers en placement Howson Tattersall en 2003. Cette société a été absorbée par Placements Mackenzie en 2008. Avant 2003, son parcours professionnel l'a conduit à gérer pendant cinq ans des portefeuilles d'assurance, de retraite et de fonds distincts au Canada. Il a par ailleurs été pendant plusieurs années analyste du crédit et négociateur d'obligations.

« Je suis ravi d'assumer cette nouvelle fonction et je tiens à remercier Tony Elavia pour toutes les années qu'il a passées à conseiller et à diriger », a mentionné M. Locke. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec cette équipe primée afin de maintenir l'élan, d'assurer la continuité des activités et de tirer parti de notre succès actuel dans les boutiques axées sur les titres à revenu fixe, les solutions multi-actifs et les actions quantitatives mondiales pour nos clients. »

L'entreprise annoncera la nomination du chef des placements en actions au cours des prochaines semaines.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 144,5 milliards de dollars au 31 octobre 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 193 milliards de dollars au 31 octobre 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

