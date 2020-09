TORONTO, le 25 sept. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui des modifications à la classification du risque des fonds communs suivants, lesquelles entrent en vigueur immédiatement.

Mackenzie étudie les classifications de risque et apporte des modifications conformément à la méthode de classification du risque mandatée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Aucune modification n'a été apportée aux stratégies de placement de ces fonds communs.

Nom du fonds Classification de risque actuelle Nouvelle classification de risque Catégorie Mackenzie Actions canadiennes Faible à moyen Moyen Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Faible à moyen Moyen Catégorie indicielle Diversification maximale Canada Mackenzie Faible à moyen Moyen Catégorie Mackenzie Croissance mondiale Faible à moyen Moyen Fonds d'actions mondiales Mackenzie Faible à moyen Moyen Fonds d'obligations chinoises Mackenzie Faible Faible à moyen Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie Faible à moyen Moyen Catégorie mandat privé d'actions américaines Mackenzie Faible à moyen Moyen Mandat privé d'actions américaines Mackenzie Faible à moyen Moyen Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie Faible à moyen Moyen Catégorie Mackenzie Croissance américaine Faible à moyen Moyen Fonds américain de dividendes Mackenzie Faible à moyen Moyen Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie Moyen Moyen à élevé

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 147 milliards de dollars au 31 août 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 173 milliards de dollars au 31 août 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

