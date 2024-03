TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à rationaliser sa gamme de produits, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a aujourd'hui annoncé une fusion de fonds et une dissolution de fonds proposées, sous réserve de l'approbation des porteurs de parts. De plus, Mackenzie a annoncé un changement à la stratégie de gestion de portefeuille et de placement d'un fonds commun et FNB.

Fusions et dissolutions

Mackenzie a proposé la fusion de fonds suivante :

Fonds actuel Fusionné avec (Fonds prorogé) Fonds multistratégie à rendement absolu

Mackenzie Fonds mondial macroMackenzie

Par ailleurs, Placements Mackenzie a annoncé la dissolution proposée du Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie.

Les investisseurs inscrits au 8 avril 2024 ou aux environs de cette date dans le Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie et/ou le Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie recevront un avis de convocation à une assemblée extraordinaire des investisseurs qui aura lieu le 31 mai 2024 ou aux environs de cette date. Si elle est approuvée, la fusion et dissolution (y compris la liquidation) des fonds devrait avoir lieu le 21 juin 2024 ou aux environs de cette date.

Stratégies de gestion de portefeuille et de placement

Mackenzie a également annoncé qu'elle allait modifier la gestion du portefeuille du Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie (« le fonds ») et du FNB mondial de leadership féminin Mackenzie (« le FNB ») en remplaçant le sous-conseiller actuel Impax Asset Management par l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (« l'équipe »). Mackenzie modifiera la stratégie de placement du fonds et du FNB pour l'aligner sur la philosophie d'investissement de l'équipe.

Ce changement n'est pas soumis à l'approbation des investisseurs et prendra effet le 3 avril 2024 ou aux environs de cette date.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 196,1 milliards de dollars au 31 janvier 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré était d'environ 241 milliards de dollars au 31 janvier 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

