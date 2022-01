TORONTO, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Le 20 janvier 2022 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouvelles solutions de portefeuilles :

Portefeuille IA Clarington de revenu mondial à risque géré , géré par iA Gestion de placements inc. (iAGP).

, géré par iA placements inc. (iAGP). Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent et Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance élevée, gérés par Vancity Investment Management Ltd. (VCIM) et iAGP.

« iA Clarington s'engage à répondre aux besoins des épargnants canadiens en s'associant à un groupe particulier d'équipes de gestion de portefeuille de premier plan. Le lancement d'aujourd'hui concrétise cette vision avec trois solutions tout-en-un axées sur les résultats et conçues spécialement pour les épargnants à la recherche de revenus et ceux qui souhaitent aligner leurs portefeuilles sur des valeurs sociales et environnementales progressistes », affirme Adam Elliott, président et chef de la direction, iA Clarington.

Portefeuille IA Clarington de revenu mondial à risque géré

Conçu pour les épargnants à la recherche d'un flux de trésorerie mensuel constant, le Portefeuille IA Clarington de revenu mondial à risque géré est un fonds de fonds largement diversifié et géré activement qui apporte une répartition de l'actif de calibre institutionnel aux portefeuilles des épargnants individuels canadiens.

Caractéristiques clés :

Cible une distribution mensuelle de 5 % pour les parts de série F et de 4 % pour les parts de série A (annualisé).

Offre un potentiel de revenu amélioré en investissant dans des obligations à rendement élevé, des prêts de premier rang et d'autres catégories d'actif non traditionnelles.

Maintient une répartition des actions de 40 à 60 % en vue d'aider à assurer la longévité des éléments d'actif de retraite dans un contexte d'inflation à la hausse et d'espérance de vie prolongée.

Fait appel à une approche globale systématique à la gestion du risque, y compris une superposition des options dans le but de réduire la volatilité des actions.

Le Fonds est géré par l'équipe de répartition de l'actif de iA Gestion de placements. Les cogestionnaires de portefeuille Tej Rai, vice-président principal, Répartition de l'actif et Sébastien Mc Mahon, gestionnaire de portefeuille principal, Fonds diversifiés et économiste en chef par intérim, utilisent une méthode d'approche novatrice « homme + machine » qui combine la fermeté d'un jugement humain expert avec la puissance d'une analyse quantitative basée sur la technologie.

« Ce nouveau mandat utilise des méthodes de placement très perfectionnées qui ne sont normalement accessibles qu'aux institutions, notamment les caisses de retraite, les dotations et les fonds souverains, nous permettant ainsi de prendre des décisions de répartition de l'actif qui optimisent le potentiel de revenus constants tout en améliorant les défenses du portefeuille contre les baisses de marché », ajoute Tej Rai, vice-président principal, Répartition de l'actif, iAGP.

Visitez iaclarington.com/fluxdetresorerie pour en avoir plus au sujet du Portefeuille IA Clarington de revenu mondial à risque géré.

Portefeuilles IA Clarington Inhance PSR

Grâce à l'approche intégrée et disciplinée de VCIM en matière de sélection de titres, le Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent et le Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance élevée complètent la gamme de cinq mandats de solutions socialement responsables tout-en-un de la société.

Chaque Portefeuille Inhance PSR cible l'équilibre optimal de rendement et de risque pour des types d'épargnants spécifiques :

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent - 25 % actions/75 % revenu fixe

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré - 35 % actions/65 % revenu fixe

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR équilibré - 55 % actions/45 % revenu fixe

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance - 65 % actions/35 % revenu fixe

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance élevée - 80 % actions/20 % revenu fixe

Outre les deux nouveaux mandats, la répartition descendante de l'actif pour tous les cinq Portefeuilles sera maintenant sous la responsabilité de l'équipe de répartition de l'actif de iAGP, dirigée par Tej Rai, vice-président principal, Répartition de l'actif et Sébastien Mc Mahon, gestionnaire de portefeuille principal, Fonds diversifiés et économiste en chef par intérim.

« L'approche multidimensionnelle de la sélection des titres de VCIM associe un contrôle rigoureux des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise à une analyse financière fondamentale et à un solide programme d'engagement des actionnaires. Ce processus entièrement intégré, ainsi que les capacités éprouvées de iAGP en matière de répartition de l'actif, garantissent que les portefeuilles continueront d'offrir un potentiel de rendement intéressant, une gestion des risques solide et un engagement inébranlable envers les valeurs progressistes que les épargnants responsables attendent et méritent », indique Jeffrey Adams, directeur et gestionnaire de portefeuille, VCIM.

« VCIM est un chef de file canadien du placement responsable depuis plus de 25 ans, et nous sommes très heureux d'agrandir notre partenariat avec deux nouveaux mandats destinés aux épargnants conservateurs et axés sur la croissance. Nous sommes tout aussi enthousiastes à l'idée que les portefeuilles seront désormais dotés de l'approche « homme + machine » de iAGP, ce qui différencie davantage les Portefeuilles Inhance PSR des autres options disponibles sur le marché », ajoute Adam Elliott, président et chef de la direction, iA Clarington.

Visitez plusquedesrendements.ca pour en savoir plus au sujet des Portefeuilles IA Clarington Inhance PSR.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 décembre 2021, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 19,3 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

À propos de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (« iA Gestion de placements ») est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Elle a été créée en 2004 et est basée au Québec (Canada). Comptant plus de 100 professionnels en placement, iA Gestion de placements gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 30 juin 2021, iA Gestion de placements détient un actif sous gestion de plus de 105 milliards $.

À propos de Vancity Investment Management Ltd.

Vancity Investment Management (VCIM) est un chef de file en croissance rapide en matière de placement responsable au Canada. Nous offrons aux clients individuels, institutionnels et de fonds communs de placement un procédé de placement intégré qui fait appel à l'engagement des actionnaires et incorpore une analyse environnementale sociale et de gouvernance (ESG) de fonds communs de placement et une analyse financière de type classique dans l'élaboration et la gestion de portefeuilles de placement. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à vcim.ca.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Le paiement de distributions et la ventilation de distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Si les distributions payées par le Fonds sont plus élevées que le rendement du Fonds, le placement initial de l'épargnant diminuera. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées. Le prix de base rajusté d'un épargnant sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté de l'épargnant est inférieur à zéro, l'impôt sur les gains en capital devra être payé sur le montant inférieur à zéro.

