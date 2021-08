TORONTO, le 25 août 2021 /CNW/ - Placements iA Clarington inc. (« iA Clarington » ou « l'entreprise ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une option de série FNB active - la série négociée en bourse de l'entreprise - pour le Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (« le Fonds »), géré par Loomis, Sayles & Company, L.P. (« Loomis Sayles »), un important gestionnaire d'actif mondial, situé à Boston, gérant un actif sous gestion de 358 milliards $ US1 pour des clients répartis au sein de 57 pays.

La série FNB active du Fonds commencera à se négocier à la Bourse de Toronto avec le symbole ILGB à l'ouverture des marchés aujourd'hui. La structure de frais est semblable à celle de la série F, une série à structure de frais contre rémunération du Fonds.

« Nous sommes heureux d'offrir à nos investisseurs et conseillers une nouvelle option négociée en bourse qui leur permettra de bénéficier de l'expertise de nos partenaires chez Loomis Sayles. À l'instar du Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale, le Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles offre une exposition active à forte conviction à un large éventail de catégories d'actif et d'occasions régionales », explique Adam Elliott, président, chef de la direction et directeur national des ventes, au sein de iA Clarington.

Le Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles vise à procurer un revenu ainsi qu'un potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres mondiaux à revenu fixe. Le Fonds investit majoritairement dans des titres à revenu fixe de catégorie d'investissement et de moindre qualité, en se concentrant sur les obligations de sociétés américaines, les valeurs mobilières convertibles, les titres de créance étrangers, dont ceux des marchés émergents ou libellés en devises locales, et sur les obligations d'État américaines. Les frais de gestion de la série FNB active s'établissent à 0,70 %2.

Les autres fonds iA Clarington offrant la série FNB active sont les suivants :

Fonds IA Clarington stratégique de revenu (TSX : ISIF)

Géré par Dan Bastasic, vice-président principal, Placements et gestionnaire de portefeuille, iA Clarington, le Fonds vise à procurer un flux de revenu régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans les titres à revenu fixe et les actions au Canada. Les frais de gestion de la série FNB s'établissent à 0,70 %2.

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale (TSX : IGAF)

Sous-conseillé par Loomis Sayles, le Fonds vise à procurer un flux de revenu régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans les actions, les titres à revenu fixe et les instruments du marché monétaire du monde entier. Les frais de gestion de la série FNB s'établissent à 0,85 %2.

Fonds IA Clarington d'obligations de base plus (TSX: ICPB)

Sous-conseillé par Wellington Square3, le Fonds vise à procurer des revenus et le potentiel d'une appréciation du capital à long terme, tout en le préservant et en atténuant les effets des fluctuations des taux d'intérêt. Le Fonds investit dans des obligations d'État, des obligations de catégorie d'investissement, des obligations à rendement élevé ainsi que dans d'autres valeurs mobilières productrices de revenu, y compris des titres adossés à des actifs et des prêts garantis à taux variable. Les frais de gestion de la série FNB s'établissent à 0,50 %2.

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable (TSX: IFRF)

Sous-conseillé par Wellington Square, le Fonds vise à procurer un flux de revenu mensuel régulier en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d'autres titres à taux variable ainsi que dans des titres de créance de sociétés émettrices nord-américaines et mondiales de catégorie d'investissement et de qualité moindre. Les frais de gestion de la série FNB s'établissent à 0,70 %2.

Veuillez communiquer avec votre conseiller ou visiter iaclarington.com/fr/FNB pour de plus amples renseignements à propos de la Série FNB active.

_____________________ 1 Source : Loomis Sayles, au 30 juin 2021. Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.



2 Les frais de gestion n'incluent pas les frais d'administration ni les taxes applicables.



3 Wellington Square s'entend de Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller) et de Wellington Square Advisors Inc. (sous sous-conseiller).

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 30 juin 2021, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 17 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

À propos de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company a aidé à satisfaire les besoins en placement de clients institutionnels et de fonds communs de placement du monde entier. Les gestionnaires axés sur le rendement de l'entreprise intègrent des techniques approfondies de recherche et d'analyse des risques en vue de prendre des décisions judicieuses et informées. Les équipes de gestionnaires de portefeuilles, de stratèges, d'analystes de la recherche et de négociateurs collaborent à l'évaluation des secteurs du marché et à l'identification des occasions de placement peu importe où elles se trouvent, dans les catégories d'actif traditionnelles ou parmi une vaste gamme de solutions de placement alternatives. Loomis Sayles compte sur les ressources, les perspectives et la souplesse nécessaires pour dénicher les occasions de valeur sur les marchés, peu importe la conjoncture, et ainsi dégager des rendements durables et attrayants à ses clients. Cette riche tradition a permis à Loomis Sayles de gagner la confiance et le respect de clients à travers le monde, pour lesquels Loomis Sayles détenait un actif sous gestion de 358 milliards $US (au 30 juin 2021). Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P. et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Wellington Square Advisors Inc.

Wellington Square Advisors Inc. (Wellington Square) est une entreprise de gestion des placements indépendante, appartenant aux employés et se spécialisant dans les titres à revenu fixe et le crédit. L'équipe de gestionnaires de placement de l'entreprise détient une expérience approfondie en matière d'analyse fondamentale du crédit dans toute la gamme de titres à revenu fixe et encourage le libre échange d'idées. Les membres de l'équipe de placements ont travaillé à l'échelle internationale et présentent des antécédents reconnus dans la gestion des mandats institutionnels et de détail. Wellington Square s'est engagée à minimiser le risque dans les portefeuilles des clients tout en cherchant à offrir des rendements à long terme intéressants. L'entreprise croit dans la génération d'alpha en évitant des baisses importantes et en élaborant des portefeuilles diversifiés par le biais d'un procédé de placement éprouvé et reproductible.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington ainsi qu'iA Gestion de patrimoine et le logo d'iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Renseignements: Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, marketing et communications, Placements iA Clarington, [email protected], T : 416 860-9880 poste 8070

Liens connexes

www.iaclarington.com