Placements iA Clarington avance l'échéance du Fonds Clic objectif 2020 IA Clarington

TORONTO, le 14 févr. 2020 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington »), la première société à lancer un fonds commun de placement garanti à échéance cible au Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle avançait la date d'échéance du 8 mai 2020 du Fonds Clic objectif 2020 IA Clarington (le « Fonds »).

Les Fonds Clic objectif sont des fonds équilibrés mondiaux qui garantissent que la part à l'échéance vaudra au moins la valeur liquidative par part la plus élevée à la fin d'un mois. À mesure que la date d'échéance d'un Fond Clic objectif approche, la répartition de son actif favorise les titres à revenu fixe au détriment des actions.

La date initiale d'échéance du Fonds étant fixée au 30 juin 2020, son actif se trouve actuellement investi principalement en titres à revenu fixe à faible risque. « Nous sommes tout à fait ravis que le Fonds ait atteint ses objectifs d'appréciation du capital et d'atténuation du risque, » a déclaré Adam Eliott, vice-président principal et directeur des ventes nationales chez iA Clarington. « Nous estimons que la meilleure décision dans cette situation consiste à accélérer la date d'échéance du Fonds. »

Actuellement, le montant garanti s'élève à 14,89 $ par part de série A et 17,05 $ par part de série F. Les parts encore détenues dans le Fonds à la fermeture des marchés le 8 mai 2020 seront transférées dans les séries A ou F correspondantes du Fonds IA Clarington du marché monétaire. Les investisseurs concernés recevront la valeur liquidative par part (VL) au 8 mai 2020 ou la valeur actuelle nette du montant garanti par part, si celle-ci est plus élevée. Les investisseurs qui feront racheter leurs parts du Fonds le 8 mai 2020 recevront la VL par part à cette date ou la valeur actuelle nette du montant garanti par part si celle-ci est plus élevée. Les investisseurs qui feront racheter leurs parts avant le 8 mai 2020 recevront la valeur liquidative par part à la date du rachat.

Si nécessaire, iA Clarington renoncera aux frais de gestion du Fonds et absorbera les autres frais de sorte à assurer que la VL par part équivaut à l'intégralité du montant garanti à la date d'échéance avancée.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller financier.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 31 janvier 2020, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com

