Placements iA Clarington annonce les distributions en espèces estimatives pour le mois de décembre 2019 et les distributions théoriques annuelles pour la série FNB active

TORONTO, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour le mois de décembre 2019 et les distributions théoriques annuelles de gains en capital pour sa série FNB active. Les porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2019 recevront des distributions en espèces payables le 10 janvier 2020.

Les distributions annuelles de gains en capital sont des distributions théoriques qui seront réinvesties et les parts en découlant immédiatement combinées, de manière à ce que le nombre de parts détenues par chaque investisseur demeure inchangé.

Les distributions estimatives par part pour le mois de décembre 2019 sont indiquées ci-dessous :

Série FNB active Symbole Distribution par part Distribution théorique en $ par part CUSIP Fonds IA Clarington d'obligations

de base plus ICPB 0,02948 0,03241 44931X109 Fonds IA Clarington de revenu à

taux variable IFRF 0,03495 Sans objet(1) 44932R101 Fonds IA Clarington d'obligations

des marchés émergents IEMB 0,03723 Sans objet(1) 44932C104 Fonds IA Clarington de répartition

mondiale IGAF 0,00034 Sans objet(1) 45075G109 Fonds IA Clarington d'obligations

mondiales IGLB 0,03706 Sans objet(1) 44932A108 Fonds IA Clarington stratégique de

revenu ISIF 0,01187 Sans objet(1) 44933N109

(1) Aucune distribution théorique annuelle de gains en capital ne sera payable à l'égard de cette série FNB active.

iA Clarington annoncera les montants finaux des distributions le 31 décembre 2019 ou vers cette date.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la série FNB active IA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/FNB.

Renseignements prospectifs

Cet avis contient des énoncés prospectifs à l'égard des distributions estimatives de décembre 2019 pour la série FNB active. De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par la série FNB active, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale à part entière de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 novembre 2019, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

