TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui les distributions de mai 2023 pour sa série FNB active. Les porteurs de parts inscrits au 1er juin 2023 recevront des distributions payables le 9 juin 2023.

Les distributions par part sont indiquées ci-dessous :

Série FNB active Symbole Distribution

par part CUSIP Fonds IA Clarington d'obligations de base plus ICPB 0,03711 44931X109 Fonds IA Clarington de revenu à taux variable IFRF 0,05383 44932R101 Fonds IA Clarington Loomis de répartition

mondiale IGAF 0,01215 45075G109 Fonds IA Clarington Loomis d'obligations

mondiales multisectorielles ILGB 0,01461 45076L107 Fonds IA Clarington stratégique de revenu ISIF 0,02803 44933N109

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la série FNB active IA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/fr/FNB.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 avril 2023, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 18 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

