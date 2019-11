Placements iA Clarington annonce le lancement d'un nouveau fonds d'actions mondiales, des améliorations apportées au programme d'actif géré, le lancement de nouvelles séries FNB actives et une mise à jour de gestionnaire de portefeuille

TORONTO, le 4 nov. 2019 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington » ou la « firme ») a annoncé aujourd'hui ce qui suit :

Le lancement du Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales;

L'ajout de cinq gestionnaires de portefeuilles tiers reconnus et mandats à notre programme phare d'actif géré, et le changement du nom Portefeuilles gérés IA Clarington à Portefeuilles gérés iA Gestion de patrimoine;

à Portefeuilles gérés iA patrimoine; Le lancement de la série FNB active pour le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, le Fonds IA Clarington d'opportunités en actions mondiales et le Fonds IA Clarington stratégique de revenu; et

de revenu à taux variable, le Fonds IA d'opportunités en actions mondiales et le Fonds IA stratégique de revenu; et Le départ planifié de Jeff Sujitno d'iA Clarington et la création planifiée, sous réserve de toutes les approbations nécessaires, d'une relation de sous-conseiller avec Wellington Square, société de gestion de placements nouvellement créée de monsieur Sujitno,1 aux fins d'assurer une parfaite continuité de la gestion du Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, du Fonds IA Clarington de revenu à taux variable et du Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S.

Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

Dérivé du volet « actions » du Fonds IA Clarington de répartition mondiale, et modelé d'après une stratégie2 qui a aidé les clients de Loomis Sayles3 à travers le monde à réaliser leurs objectifs financiers, le Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales est une solution activement gérée et concentrée d'actions mondiales qui cherche à fournir aux épargnants un potentiel supérieur de surrendement ajusté au risque. Les caractéristiques clés du Fonds comprennent les suivantes :

Une stratégie sans contrainte d'actions mondiales cherchant à investir dans de multiples secteurs, régions et pays aux fins d'atteindre un potentiel de rendement total élevé.

Une méthode d'approche ascendante disciplinée de sélection des titres; et

Un portefeuille concentré de 35 à 65 titres, représentant les meilleures idées de Loomis Sayles .

« Chez Loomis Sayles, chaque décision de placement que nous prenons est enracinée dans la méthode d'approche disciplinée axée sur la recherche qui a défini notre entreprise depuis sa fondation il y a plus de 90 ans. Nous sommes très heureux d'élargir notre relation avec iA Clarington et nous nous réjouissons d'avoir l'occasion de procurer aux épargnants canadiens une solution d'actions mondiales véritablement active », affirme Eileen Riley, cogestionnaire de portefeuille, Loomis Sayles.

« Loomis Sayles est l'un des cabinets les plus anciens et les plus respectés dans le monde, et iA Clarington est heureuse de pouvoir être le fournisseur canadien exclusif d'une stratégie d'actions mondiales concentrées qui complémente le très populaire Fonds IA Clarington de répartition mondiale », précise Rob Martin, vice-président, Gestion des produits et marketing, iA Clarington.

Pour en savoir plus au sujet du Fonds et de Loomis Sayles, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez iaclarington.com/fr/FOAM.

Portefeuilles gérés iA Gestion de patrimoine

Anciennement connus sous le nom de Portefeuilles gérés IA Clarington, le programme d'actif géré phare de la firme a été renommé Portefeuilles gérés iA Gestion de patrimoine et a maintenant des composantes de fonds sous-jacents d'une plus grande panoplie de gestionnaires de portefeuilles tiers. Les nouveaux ajouts sont des mandats reconnus de :

Fonds Dynamique;

Fidelity Investments Canada ULC;

Placements Mackenzie;

Gestion de placements Manuvie; and

placements Manuvie; and PIMCO Canada Corp.

Ces mandats complémentent les composantes de portefeuilles existants gérés par :

Loomis Sayles ;

; MacKay Shields LLC;

PineBridge Investments LLC;

QV Investors Inc;

IA Gestion de placements inc.; et

placements inc.; et iA Clarington

« L'ajout de plusieurs mandats importants nous procure, à moi et à mon équipe, une souplesse encore plus grande tandis que nous naviguons dans le paysage des marchés mondiaux de plus en plus complexes et volatils », affirme Clément Gignac, premier vice-président, Fonds diversifié et économiste en chef, iA Gestion de placements inc., et gestionnaire de portefeuille principal pour les Portefeuilles gérés iA Gestion de patrimoine.

« Nous sommes très heureux de procurer aux épargnants canadiens et à leurs conseillers une solution complète de portefeuilles tout-en-un qui présente maintenant une panoplie encore plus grande d'équipes de gestion de portefeuilles extrêmement talentueuses », ajoute Adam Elliott, vice-président principal et directeur national des ventes, iA Clarington.

Un certain nombre de changements ont également été apportés aux paramètres de répartition de l'actif des portefeuilles. Les détails se trouvent à iaclarington.com/fr/ameliorations.

En concordance avec ces changements, les portefeuilles individuels ont été renommés comme suit :

Nom précédent Nom courant Portefeuille IA Clarington prudent Portefeuille iA Gestion de patrimoine prudent Portefeuille IA Clarington modéré Portefeuille iA Gestion de patrimoine modéré Portefeuille IA Clarington équilibré Portefeuille iA Gestion de patrimoine équilibré Portefeuille IA Clarington croissance Portefeuille iA Gestion de patrimoine croissance Portefeuille IA Clarington croissance maximale Portefeuille iA Gestion de patrimoine croissance élevée

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des Portefeuilles gérés iA Gestion de patrimoine, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez iaclarington.com/fr/PGiAGP.

Série FNB active pour trois mandats supplémentaires

La série FNB active procure l'accès aux mêmes stratégies, expositions et gestionnaires de portefeuilles que les options de séries de fonds communs de placement d'iA Clarington, mais dans un placement qui se négocie comme une action. Outre le Fonds IA Clarington d'obligations de base plus (TSX : ICPB), le Fonds IA Clarington d'obligations mondiales (TSX : IGLB) et le Fonds IA Clarington d'obligations des marchés émergents (TSX : IEMB), la série FNB active est maintenant offerte pour les fonds iA Clarington suivants :

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable (TSX : IFRF). Géré par Jeff Sujitno , vise à procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d'autres titres à taux variable et dans des titres de créance de sociétés émettrices nord-américaines et mondiales ayant ou non une bonne qualité de crédit. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,70 %. 4





Géré par , vise à procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d'autres titres à taux variable et dans des titres de créance de sociétés émettrices nord-américaines et mondiales ayant ou non une bonne qualité de crédit. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,70 %. Fonds IA Clarington de répartition mondiale (TSX : IGAF). Géré par Loomis Sayles , combine un portefeuille concentré d'actions mondiales avec une forte conviction à l'égard de la répartition dans des titres à revenu fixe américains et mondiaux. La sélection des titres est dictée par la recherche fondamentale de la méthode ascendante. Les gestionnaires recherchent des disparités d'évaluations dans le marché en vue de positionner le portefeuille là où les meilleures occasions de risque/récompense se trouvent, ce qui est généralement à l'opposé des tendances macroéconomiques. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,85 %. 4





Géré par , combine un portefeuille concentré d'actions mondiales avec une forte conviction à l'égard de la répartition dans des titres à revenu fixe américains et mondiaux. La sélection des titres est dictée par la recherche fondamentale de la méthode ascendante. Les gestionnaires recherchent des disparités d'évaluations dans le marché en vue de positionner le portefeuille là où les meilleures occasions de risque/récompense se trouvent, ce qui est généralement à l'opposé des tendances macroéconomiques. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,85 %. Fonds IA Clarington stratégique de revenu (TSX : ISIF). Géré par Dan Bastasic , vise à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers. Les frais de gestion pour la série FNB sont de 0,70 %.4

La structure de frais de la série FNB active est la même que celle de la série F, série à honoraires des Fonds.

Les séries FNB pour le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, le Fonds IA Clarington de répartition mondiale et le Fonds IA Clarington stratégique de revenu commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

« Les conseillers et les investisseurs autonomes qui préfèrent transiger sur une Bourse ont maintenant accès à trois des mandats les plus populaires d'iA Clarington », ajoute monsieur Martin.

Communiquez avec votre conseiller financier ou visitez iaclarington.com/fr/FNB pour en savoir plus au sujet de la série FNB active.

Jeff Sujitno fonde Wellington Square.

iA Clarington a annoncé aujourd'hui le départ planifié du gestionnaire de portefeuille Jeff Sujitno, qui, de concert avec son équipe de gestion de portefeuille de base, quitte la compagnie dans le but de créer le nouveau cabinet de gestion de placements, Wellington Square.

Par le biais d'une relation de sous-conseiller entre iA Clarington et Wellington Square, Jeff continuera de gérer le Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable et le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S. Il n'y aura aucun changement dans les objectifs de placement, les stratégies ou les structures de frais de ces mandats et aucune démarche n'est exigée de la part des épargnants ou des conseillers.

Ce changement est sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et n'aura aucune répercussion pour les épargnants ou les conseillers.

« Le fait de créer notre propre cabinet nous permet d'offrir nos stratégies uniques aux investisseurs institutionnels, tout en nous permettant de collaborer avec iA Clarington en vue d'apporter la stabilité et un revenu prévisible aux portefeuilles des investisseurs de détail », affirme monsieur Sujitno.

« Le procédé de placement discipliné pouvant être répété de Jeff Sujitno et ses résultats exceptionnels lui ont valu la confiance des investisseurs et des conseillers à travers le Canada. Nous sommes très heureux que, avec la création planifiée de Wellington Square, il n'y aura changement aux objectifs et aux stratégies des fonds que Jeff Sujitno gère pour iA Clarington. Pour les investisseurs et les conseillers, rien ne change », précise monsieur Elliott.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale à part entière de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 septembre 2019, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com/fr.

À propos de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iA Gestion de placements) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Elle a été créée en 2004 et est basée au Québec (Canada). Comptant plus de 100 professionnels en placement, iA Gestion de placements gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 30 juin 2019, iA Gestion de placements détient un actif sous gestion de plus de 97 milliards $.

À propos d'iA Gestion de patrimoine

iA Gestion de patrimoine est une division de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., l'une des plus importantes sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine au Canada. iA Gestion de patrimoine procure une gamme complète de services de conseils financiers et de gestion de patrimoine aux épargnants canadiens par le biais de iA Valeurs mobilières, Investia Services financiers et FundEX Investments. La branche de la gestion de placements de iA Gestion de patrimoine, Placements iA Clarington, offre une vaste gamme de portefeuilles et de fonds communs de placement activement gérés et à forte conviction, y compris un éventail complet de solution de placement responsable. iA Gestion de patrimoine cherche à être le chef de file dans la création et la préservation de patrimoine pour les Canadiens œuvrant de concert avec des conseillers indépendants.

À propos de Loomis Sayles

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company a aidé à satisfaire les besoins en placement de clients institutionnels et de fonds communs de placement à travers le monde. Les investisseurs axés sur le rendement de l'entreprise ont marié la recherche exclusive en profondeur et l'analyse intégrée du risque en vue de prendre des décisions judicieuses et informées. Les équipe de gestionnaires de portefeuilles, de stratèges, d'analystes de la recherche et de négociateurs collaborent à l'évaluation des secteurs du marché et à l'identification des occasions de placement peu importe où elles se trouvent, dans les catégories classiques d'actif ou parmi une vaste gamme de solutions de placement de rechange. Loomis Sayles détient les ressources, la perception et la souplesse d'approfondir dans la recherche de la valeur dans les marchés vastes et restreints dans son engagement à livrer des rendements durables et intéressants aux clients. Cette riche tradition a permis à Loomis Sayles de gagner la confiance et le respect de clients à travers le monde, pour lesquels Loomis Sayles détenait un actif sous gestion de 286 milliards $* (au 30 septembre 2019).

*Comprend les éléments d'actif de Loomis, Sayles & Co., L.P., et Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.

1Fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. et Wellington Square Advisors Inc. Dès réception des approbations nécessaires, le sous-conseiller du Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, du Fonds IA Clarington de revenu à taux variable et du Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S. sera changé à Wellington Square Capital Partners Inc. et Wellington Square Advisors Inc. sera ajouté comme un sous-conseiller.

2Fait référence à Loomis Sayles Global Equity Opportunities, qui n'est pas offert au Canada. Les renseignements fournis sur la stratégie du Loomis Sayles Global Equity Opportunities ont pour but de démontrer les compétences du gestionnaire de portefeuille à gérer un fonds qui peut avoir des objectifs et/ou stratégies de placement similaires à celles du Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales. Ces renseignements ne laissent pas sous-entendre des rendements similaires ou futurs. Il peut y avoir des différences entre les fonds qui peuvent influer sur le rendement, y compris, mais sans s'y limiter, les structures de frais.

3Loomis Sayles est le nom de commerce de Loomis, Sayles & Company, L.P. Depuis le 23 février 2015, le sous-conseiller en valeur du Fonds IA Clarington de répartition mondiale a été changé de Aston Hill Asset Management Inc. à Loomis, Sayles & Company, L.P. et Placements IA Clarington inc.

4Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris des placements dans des séries négociées en Bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Renseignements: Rob Martin, vice-président, Gestion des produits et marketing, Placements iA Clarington, rob.martin@iaclarington.com, T : 416 860-9880, poste 8070.

Related Links

www.iaclarington.com