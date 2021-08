TORONTO, le 30 août 2021 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé la finalisation de la fusion du Fonds IA Clarington d'obligations mondiales (le Fonds fermé) avec le Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (le Fonds prorogé). La fusion a été finalisée à la fermeture des bureaux le 27 août 2021, après réception de toutes les approbations réglementaires et des porteurs de parts nécessaires.

Les porteurs de parts de la série de FNB du Fonds fermé (la série FNB fermée), ayant pour symbole IGLB à la Bourse de Toronto (TSX), ont reçu des parts de la série de FNB du Fonds prorogé (la série FNB prorogée), ayant pour symbole ILGB à la Bourse de Toronto, sur la base de la parité d'échange décrite dans le tableau ci-dessous, pour chaque part de la série FNB fermée détenue au 27 août 2021. Aucune fraction de part de la série FNB prorogée (ou espèces à la place) n'a été émise (ou versées) aux termes de la fusion. Le nombre total de parts de la série FNB prorogée émises du fait de la fusion figure également dans le tableau ci-dessous.

Série FNB fermée Série FNB prorogée Parité d'échange Nombre total de parts de la série FNB prorogée émises du fait de la fusion Série FNB du Fonds IA Clarington d'obligations mondiales (TSX : IGLB) Série FNB du Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (TSX : ILGB) 1,0409:1 2,598,158

La fusion est assimilée à une disposition aux fins de l'impôt. Toutefois, il n'y a pas d'incidence fiscale pour les porteurs de parts, puisqu'aucune distribution n'a été versée par le Fonds fermé du fait de la fusion.

Les parts de la série FNB fermée ont été radiées de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux, le 27 août 2021.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou avec les Services à la clientèle d'iA Clarington au 1 888 860-0204 ou en écrivant à [email protected].

__________________________________

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 30 juin 2021, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 17 milliards $. Pour de plus amples informations, veuillez visiter iaclarington.com

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington ainsi qu'iA Gestion de patrimoine et le logo d'iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Renseignements: Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, marketing et communications, Placements iA Clarington, [email protected], T : 416 860-9880 poste 8070

Liens connexes

www.iaclarington.com