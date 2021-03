TORONTO, le 26 mars 2021 /CNW/ - Placements Empire Vie Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de Ian Fung, CFA, au poste de gestionnaire de portefeuille, Titres à revenu fixe.

M. Fung sera le gestionnaire de portefeuille principal du FPG d'obligations de l'Empire Vie* ainsi que de la partie relative aux titres à revenu fixe des portefeuilles Emblème Empire Vie. Geoff Johnston, CFA, gestionnaire principal de portefeuille, Titres à revenu fixe, agira toujours à titre de consultant pour la gestion des fonds, mais adoptera progressivement un plus grand rôle dans la gestion des placements à revenu fixe de notre fonds général, qui finance nos produits de rente et d'assurance.

M. Fung compte plus de 10 années d'expérience dans le secteur des placements. Il a occupé des postes aux responsabilités croissantes dans plusieurs sociétés canadiennes indépendantes de gestion du patrimoine. Récemment, en plus de son rôle de gestionnaire de portefeuille dans le cadre duquel il se concentrait sur la gestion de portefeuilles de crédit nord-américains, il était responsable de la négociation de titres et était un membre actif du comité des placements.

« Nous sommes très heureux qu'Ian se joigne à notre équipe des titres à revenu fixe. Il nous fera profiter de ses vastes connaissances dans ce domaine et de son style de gestion qui s'intègre bien à notre approche de placement disciplinée », explique Patrick McGrath, vice-président, Titres à revenu fixe et Placements privés.

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie, y compris des fonds de placement garanti de l'Empire Vie. Le 31 décembre 2020, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,8 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

* Nous donnons ici le nom de marketing du fonds. Le nom juridique exclut « de l'Empire Vie » et « FPG » est remplacé par « Fonds ».

