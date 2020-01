Placements CI poursuit la modernisation de sa gamme de produits avec le lancement de FNB alternatifs liquides

/NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI NE DISSÉMINER AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 28 janv. 2020 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui que les Stratégies alternatives liquides CIMC sont dorénavant offertes dans une structure de FNB et cotées à la Bourse de Toronto. Les nouveaux FNB sont les suivants :

FNB alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (parts ordinaires,TSX : CRED; parts ordinaires en $ US,TSX : CRED.U)

(parts ordinaires,TSX : CRED; parts ordinaires en $ US,TSX : CRED.U) FNB alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret (parts ordinaires,TSX: CMAR; parts ordinaires en $ US,TSX : CMAR.U)

(parts ordinaires,TSX: CMAR; parts ordinaires en $ US,TSX : CMAR.U) FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro (TSX : CMAG)

Les FNB suivent les mêmes stratégies que les fonds communs de placement alternatifs liquides de CI qui ont été lancés en novembre 2018, à la suite de l'adoption de la proposition des Autorités canadiennes en valeurs mobilières relative aux « fonds communs de placement alternatifs ». Ces fonds ont été bien accueillis; au 31 décembre 2019, ils affichaient un actif sous gestion de plus de 1,1 milliard de dollars.

« Nos stratégies alternatives liquides sont sophistiquées et novatrices et offrent des avantages distincts aux portefeuilles des investisseurs, notamment le potentiel de rendements élevés, la préservation du capital et une corrélation réduite avec les catégories d'actif traditionnelles, affirme Kurt MacAlpine, chef de la direction de CI Financial Corp, société mère de CI. Le lancement de ces FNB vise à offrir ces mandats uniques et notre expertise en gestion de placement à un large éventail d'investisseurs qui peuvent choisir la structure de placement qu'ils préfèrent. »

« À CI, nous sommes très enthousiastes quant aux possibilités qu'offrent les placements alternatifs, et nous avons l'intention de tirer parti de notre leadership dans ce secteur alors que nous continuons d'améliorer notre gamme de produits et de moderniser nos activités de gestion d'actifs. »

Financière CI a annoncé une nouvelle orientation stratégique en novembre 2019 selon laquelle la société concentrera ses efforts sur trois priorités : moderniser ses activités de gestion d'actifs, élargir sa plateforme de gestion de patrimoine et assurer la mondialisation de la société. En plus des stratégies alternatives liquides, CI a récemment lancé un mandat axé sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et un mandat d'épargne à intérêt élevé, lesquels sont les deux offerts en structure de fonds commun de placement et de FNB.

Les fonds alternatifs liquides ont recours à certaines stratégies de fonds de couverture, comme la vente à découvert, l'effet de levier et les dérivés. La composante « liquide » se rapporte à l'instrument de placement lui-même, c'est-à-dire un titre qui peut être acheté ou vendu quotidiennement, alors que la composante « alternative » se rapporte aux stratégies d'investissement non traditionnelles.

Gestionnaire de portefeuille et mandats

Le FNB alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (« CRED ») est géré par Lawrence Park Asset Management Ltd., qui suit une approche d'investissement disciplinée axée sur l'offre d'un profil de rendement constant et une faible corrélation avec les marchés boursiers et de titres à revenu fixe traditionnels

CRED maintient un niveau élevé de liquidité en investissant principalement dans des titres qui sont largement négociés par plusieurs courtiers et dans des titres de créance de catégorie investissement de sociétés et d'institutions financières de pays développés.

Le FNB alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret (« CMAR ») est géré par Marret Asset Management Inc. qui a recours à une analyse macroéconomique descendante comprenant une évaluation des tendances économiques, politiques et commerciales, et à une analyse ascendante des sociétés et des titres visant à évaluer la capacité d'une société de générer des liquidités et de respecter ses obligations de paiement du capital et de l'intérêt sur ses titres de créance. Le FNB a pour objectif de générer des rendements corrigés du risque intéressants, quelle que soit la phase du cycle économique.

CMAR investit principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de catégorie investissement, des obligations convertibles, des titres de créance à rendement élevé, des titres d'agences gouvernementales, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Le FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro (« CMAG »), qui est géré par Munro Partners (« Munro »), investit principalement dans actions internationales cotées en bourse au moyen d'une stratégie de positions acheteur/vendeur sur actions en favorisant les positions acheteur. CMAG a pour objectif de générer de solides rendements absolus corrigés du risque au moyen d'une exposition à des actions mondiales de croissance à moyen et à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Munro vise à repérer les tendances de croissance durable qui sont sous-évaluées ou mal évaluées par le marché, ainsi que les actions qui en tireront profit ou qui en seront touchées défavorablement.

Renseignements supplémentaires

Pour plus de renseignements sur les FNB de CI, et pour obtenir une liste complète des FNB qu'elle offre, visitez le http://www.firstasset.com/solutions, ou appelez-nous au 1-877-642-1289. Pour obtenir plus de renseignements sur les fonds communs de placement alternatifs liquides CI, cliquez ici.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion rapportant des commissions s'élevaient à 182 milliards de dollars au 31 décembre 2019.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et autres frais peuvent être liés à un placement effectué dans des fonds communs de placement et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds communs en placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB à la Bourse de Toronto (« TSX »). Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Lawrence Park Asset Management Ltd., Marret Asset Management Inc. et Munro Partners agissent à titre de sous-conseillers en valeurs de certains fonds offerts et gérés par CI Investments Inc. Marret Asset Management Inc. est une filiale à participation majoritaire de CI Financial Corp. et une société affiliée à CI Investments Inc. CI Financial Corp. détient des intérêts minoritaires dans Lawrence Park Asset Management.

Placements CI® et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » et Stratégies alternatives liquides CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

SOURCE CI Investments Inc.

Renseignements: Murray Oxby, Vice-président, Communications, Placements CI, (416) 681-3254, [email protected]

Liens connexes

http://www.ci.com/