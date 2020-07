TORONTO, le 20 juill. 2020 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a fait le point aujourd'hui sur plusieurs fusions de fonds de placement annoncées précédemment .

La fusion des FNB de répartition de l'actif mondial CI First Asset (le « FNB clôturé ») dans le Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI (le « fonds prorogé ») a été complétée. Le fonds prorogé propose désormais des séries de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (FNB).

(le « FNB clôturé ») dans le (le « fonds prorogé ») a été complétée. Le fonds prorogé propose désormais des séries de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (FNB). La fusion du Fonds d'épargne à intérêt élevé de CI dans le FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset ne se fera pas, ni le changement de nom précédemment annoncé pour le FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset.

dans le ne se fera pas, ni le changement de nom précédemment annoncé pour le La fusion de FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset dans le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI ne se fera pas.

À la suite de cette évolution, aucune action n'est requise de la part des investisseurs dans les fonds d'investissement.

Dans le cadre de la fusion complétée de la répartition de l'actif mondial CI, chaque titulaire de parts communes de du FNB clôturé a reçu une part de la série FNB C$ du fonds prorogé pour chaque part commune du FNB clôturé détenue. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, 752 392 les parts de séries FNB $C (avec une valeur de l'actif net total de 15 874 898,01 $) de Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI seront cotées à la Bourse de Toronto (« TSX ») et commenceront à être négociées sous le symbole CGAA, qui est le symbole utilisé auparavant par les parts communes du FNB clôturé. Le mandat continue également à proposer des fonds communs de placement de séries A, F et I. La fusion n'a donné lieu à aucune cession ou distribution imposable.

À la suite de l'annulation de la fusion du FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset dans le fonds Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI, les parts communes et les parts communes non couvertes du FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset continuent à être négociées sur la NEO Bourse sous les symboles boursiers CESG et CESG.B, respectivement.

Les parts des catégories A, E, F, I, O et P du Fonds d'épargne à intérêt élevé de CI continuent d'être disponibles à l'achat pour les investisseurs tandis que les parts communes du FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset continuent de se négocier sur le TSX sous le symbole CSAV.

