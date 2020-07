Placements CI devient la première société à dépasser 2 milliards de dollars en stratégies alternatives liquides

TORONTO, le 16 juill. 2020 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue le premier fournisseur canadien de solutions alternatives liquides de placements et la première à dépasser les 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans ce nouveau marché en pleine croissance.

CI a franchi cette étape impressionnante en moins de 20 mois, après avoir lancé Stratégies alternatives liquides CIMC, une famille de trois mandats distincts et novateurs, au quatrième trimestre 2018. La gamme s'est récemment élargie avec l'introduction du Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret, un nouveau fonds commun de placement et fonds négocié en bourse (« FNB »), en mai 2020.

« Les alternatives liquides de CI incorporent des stratégies d'investissement qui, dans le passé, étaient généralement accessibles seulement aux investisseurs institutionnels », a déclaré Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef de la distribution des investissements CI. « Nos mandats ont donné de bons résultats dans les récentes conditions de marché difficiles. Notre succès témoigne de la force de nos stratégies alternatives liquides et de leurs équipes de gestion de portefeuille ».

Les fonds alternatifs liquides offrent aux investisseurs la possibilité d'une diversification accrue, de rendements améliorés et moins de volatilité, car ils permettent d'accéder à des stratégies autres que celles généralement utilisées par les fonds communs de placement et les FNB conventionnels. Les mandats de fonds « phare » alternatifs liquides de CI ont tous généré des rendements positifs depuis leur création, et le Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro a produit un rendement remarquable de 24,2 % au cours des 12 derniers mois (Source : Morningstar au 30 juin 2020).

« Depuis le lancement de alternatives liquides de CI en 2018, nous avons continué à augmenter la gamme en introduisant des versions FNB de chaque mandat plus tôt cette année en plus de la stratégie du Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret », a déclaré M. Ratnavel. « Notre engagement envers la plateforme s'harmonise avec la priorité stratégique de CI de moderniser notre service de gestion d'actifs en offrant des solutions d'investissement qui peuvent aider les investisseurs canadiens à faire face à des marchés incertains ».

La gamme de Stratégies alternatives liquides CI comprend :

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro - un mandat de croissance mondiale à long et à court terme identifiant et tirant bénéfice des sociétés prêtes à être les gagnantes et les perdantes des changements structurels et thématiques dans le monde actuel.

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret - un mandat souple, « sans restrictions », à revenu fixe, visant à réaliser des bénéfices lors de toutes les phases d'un cycle de marché.

- un mandat souple, « sans restrictions », à revenu fixe, visant à réaliser des bénéfices lors de toutes les phases d'un cycle de marché. Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret - un mandat de revenu conçu pour offrir un rendement attrayant tout en protégeant le capital.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park - un mandat d'obligations de société ayant une cote élevée de solvabilité à court terme visant à réaliser des bénéfices des pratiques non efficientes et des sous-évaluations par le biais de stratégies alternatives de négociation de crédit.

Les rapports de la Canadian Association of Alternative Strategies and Assets, un groupe de défense représentant à la fois les gestionnaires d'actifs non traditionnels et les investisseurs, montrent que CI a le plus haut niveau d'actifs sous gestion pour les produits alternatifs liquides parmi 38 entreprises à auto-vérification, avec un peu plus de 2,0 milliards de dollars au 30 juin 2020.

Stratégies alternatives liquides CI sont basées sur les règles des « fonds communs de placement alternatifs » des Autorités canadiennes en valeurs mobilières en vertu de la norme nationale 81-102 sur les organismes de placement collectif. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Stratégies alternatives liquides CI, consultez la page stratégies alternatives liquides de ci.com.

Rendements de la catégorie F en % Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an Depuis la création Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro 18,60 3,11 13,39 18,60 24,19 15,26 Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret 6,69 0,33 1,94 6,69 7,93 7,45 Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park -2,86 2,94 6,07 -2,86 -0,77 1,41 Source : Morningstar Direct, au 30 juin 2020. La date de création est le 7 novembre 2018.

À propos de Placements CI

Placements CI est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société indépendante offrant des services de gestion d'actifs et de conseil en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale rapportant environ 179,2 milliards de dollars d'actifs au 30 juin 2020.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

®2020 Morningstar est une marque déposée de Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.

©2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ni distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les rendements antérieurs ne garantissent pas les résultats futurs.

Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Stratégies alternatives liquides CI est une marque de commerce de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

SOURCE CI Investments Inc.

Renseignements: Murray Oxby, Vice-président, Communications, Placements CI, 416-681-3254, [email protected]