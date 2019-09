Placements CI annonce des fusions de fonds et d'autres changements visant à améliorer sa gamme de fonds

TORONTO, le 23 sept. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui son intention de fusionner 30 fonds avec d'autres mandats d'investissement et de changer le nom de 19 fonds, réalisant ainsi une étape importante du projet de la société visant à simplifier et à moderniser sa gamme de produits.

« Ces changements importants rationaliseront notre offre de produits. Il sera plus facile pour nos clients de faire affaire avec nous, explique Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef des ventes de CI. Cette étape témoigne des efforts soutenus que nous consentons pour attirer de plus en plus d'investisseurs canadiens et être considérés comme un partenaire de confiance par les investisseurs et les conseillers. »

Au cours des 14 derniers mois, CI a rehaussé sa gamme de produits en offrant des réductions sur les frais, en modifiant son programme Tarifs préférentiels CI qui est maintenant fondé sur un système de remises sur les frais, et en lançant de nouveaux produits novateurs tels que Mandats privés CI, Stratégies alternatives liquides CI et Portefeuilles FNB Mosaïque CI, ainsi qu'un mandat d'épargne à intérêt élevé et un mandat axé sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces derniers ont été lancés sous forme de fonds commun de placement et de fonds négocié en bourse.

Dans le cadre des fusions de fonds, 30 mandats seront dissous, et les investisseurs recevront des titres d'une valeur équivalente en dollars des fonds maintenus correspondants. Ces changements réduiront le chevauchement dans la gamme de CI et créeront des fonds de taille plus importante et plus efficaces qui auront beaucoup plus de possibilités de diversification. Dans la plupart des cas, les fonds dissous et les fonds maintenus ont des mandats similaires et sont gérés par les mêmes équipes de gestion. Dans tous les cas, les investisseurs paieront des frais de gestion et d'administration qui sont les mêmes que ceux des fonds dissous, voire inférieurs.

Le Comité d'examen indépendant des fonds a examiné les fusions proposées afin de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts potentiel, et a formulé une recommandation positive ou donné son approbation, après avoir conclu que ces fusions sont justes et raisonnables en ce qui a trait à chacun des fonds touchés. Les coûts et frais associés à ces fusions seront pris en charge par CI, et non par les fonds concernés.

Certaines fusions de fonds doivent être approuvées par les organismes de réglementation ainsi que par les porteurs de titres. Les assemblées pour voter sur les propositions sont prévues pour le 11 novembre 2019. Les porteurs de titres concernés recevront les documents relatifs aux propositions de fusions en octobre 2019. L'approbation des porteurs de titres n'est pas requise pour certaines autres fusions, et ces investisseurs seront avisés des changements en septembre 2019. Si elles reçoivent l'approbation nécessaire des porteurs de titres et des organismes de réglementation, les fusions devraient être effectuées aux alentours du 22 novembre 2019, à la fermeture des bureaux.

Fusions de fonds

Fonds dissous Fonds maintenus Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge* Fonds d'entreprises de croissance Cambridge (qui sera renommé Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge) Catégorie de société petite capitalisation can-am CI* Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge* (qui sera renommée Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge) Fonds d'actions américaines CI* Fonds de croissance et de revenu américain Sentry Catégorie de société mondiale petites sociétés CI* Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge* (qui sera renommée Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge) Fonds mondial de petites sociétés CI* Fonds d'entreprises de croissance Cambridge (qui sera renommé Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge) Fonds canadien de dividendes Harbour* Fonds de croissance et de revenu Sentry (qui sera renommé Fonds nord-américain de dividendes CI) Catégorie de société Harbour* Catégorie de société de placements canadiens CI* Fonds Harbour Fonds de placements canadiens CI Catégorie de société d'actions mondiales Harbour* Catégorie de société valeur mondiale CI* Fonds d'actions mondiales Harbour* Fonds de valeur mondiale CI Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour* Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature* Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour Fonds mondial de croissance et de revenu Signature Fonds de revenu et de croissance Harbour Fonds équilibré canadien Signature Catégorie de société Voyageur Harbour* Catégorie de société de placements canadiens CI* Fonds de revenu stratégique Lawrence Park* Fonds d'obligations de qualité supérieure CI Fonds d'obligations à rendement élevé Marret* Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature (qui sera renommé Fonds d'obligations à rendement élevé Signature) Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry* Fonds de rendement diversifié II Signature (qui sera renommé Fonds de rendement diversifié Signature) Fonds d'obligations canadiennes Sentry* Fonds d'obligations de base améliorées Signature Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry Mandat privé de revenu fixe canadien CI Fonds de revenu mensuel prudent Sentry* Série Portefeuilles de revenu Fonds d'obligations de sociétés Sentry Fonds d'obligations de sociétés Signature Fonds d'actions diversifiées Sentry* Fonds de revenu toutes capitalisations Sentry Fonds d'énergie Sentry* Catégorie de société énergie mondiale Signature Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry Fonds mondial de dividendes Cambridge Fonds d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature (qui sera renommé Fonds d'obligations à rendement élevé Signature) Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry Fonds d'entreprises de croissance Cambridge (qui sera renommé Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge) Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry* Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI Fonds du marché monétaire Sentry Fonds marché monétaire CI Catégorie de société aurifère Signature* Catégorie de métaux précieux Sentry Mandat immobilier Signature Fonds d'immobilier mondial Sentry (qui sera renommé Fonds d'immobilier mondial Signature)

*L'approbation des organismes de réglementation et des porteurs de titres est requise.

Changements des noms de fonds

En outre, CI renomme les fonds suivants dans le but de clarifier le mandat de chaque fonds ou de bien identifier l'équipe de gestion de portefeuille qui en est responsable. Ces changements entreront en vigueur vers le 22 novembre 2019, à la fermeture des bureaux.

Nom actuel Nouveau nom Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge Fonds d'entreprises de croissance Cambridge Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge Catégorie de société d'actions américaines CI Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry Fonds mondial analyste Harbour Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour Catégorie de société équilibrée canadienne Signature Catégorie d'obligations de sociétés Sentry Catégorie d'obligations de sociétés Signature Catégorie d'actions diversifiées Sentry Catégorie de revenu toutes capitalisations Sentry Catégorie de croissance et de revenu mondial Sentry Catégorie mondiale de dividendes Cambridge Catégorie d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry Catégorie d'obligations à rendement élevé Signature Fonds d'infrastructures mondiales Sentry Fonds d'infrastructures mondiales Signature Fonds de revenu mensuel mondial Sentry Fonds équilibré de valeur mondiale CI Catégorie d'immobilier mondial Sentry Catégorie d'immobilier mondial Signature Fonds d'immobilier mondial Sentry Fonds d'immobilier mondial Signature Fonds de croissance et de revenu Sentry Fonds nord-américain de dividendes CI Catégorie du marché monétaire Sentry Catégorie du marché monétaire CI Fonds de rendement diversifié II Signature Fonds de rendement diversifié Signature Mandat de revenu à taux variable Signature Fonds de revenu à taux variable Signature Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature Fonds d'obligations à rendement élevé Signature Mandat d'actions privilégiées Signature Fonds d'actions privilégiées Signature

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion s'élevaient à 176,1 milliards de dollars au 31 août 2019.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Placements CI®, le logo Placements CI et Cambridge sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC », Portefeuilles FNB Mosaïque CIMC, Solutions alternatives liquides CIMC et SentryMC sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés.

SOURCE CI Investments Inc.

Renseignements: Murray Oxby, Vice-président, Communications, CI Investments Inc., 416-681-3254, moxby@ci.com

Related Links

http://www.ci.com/