TORONTO, le 2 oct. 2020 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle fusionnait trois fonds négociés en bourse (« FNB ») avec d'autres fonds d'investissement ayant des mandats identiques. Ces fusions s'inscrivent dans le cadre de l'initiative continue de CI visant à simplifier et à moderniser sa gamme de fonds et se traduiront par le maintien de fonds ayant une structure à deux catégories proposant à la fois des séries de fonds communs de placement et de FNB.

Les fusions seront seront mises en œuvre à la fermeture des bureaux le ou vers le 15 janvier 2021 et porteront sur les offres de fonds Stratégies alternatives liquidesMC CI. Les détails sont comme suit :

Le FNB de placement non traditionnel de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (TSX : CRED, CRED.U) sera fusionné dans le Fonds de placement non traditionnel de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park.





Le FNB Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret (TSX : CMAR, CMAR.U) sera fusionné dans le Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret.





Le FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro (TSX : CMAG) sera fusionné dans le Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro.

Aucune action n'est requise de la part des détenteurs de titres dans les FNB qui fusionnent. Les symboles au téléscripteur de chaque FNB fusionnant seront reportés sur la série FNB des fonds maintenus, et les codes de fonds pour les séries de fonds communs de placement ne changeront pas. Pour chaque fusion, les objectifs d'investissement et l'équipe de gestion de portefeuille du FNB fusionnant et du fonds d'investissement maintenu sont identiques et ne changeront pas en raison de la fusion.

Les avantages de la structure à deux catégories, que CI a introduite au début de cette année, comprennent la réduction de la duplication des fonds, la simplification de la gamme de CI, la création de fonds plus importants avec de plus grandes économies d'échelle et des possibilités de diversification du portefeuille, et l'augmentation de la constance des performances des fonds entre différentes structures de fonds ayant les mêmes mandats.

La gamme de fonds alternatifs liquides de CI comprend également le Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret, qui a été introduit en mai 2020 avec une structure à deux catégories comprenant à la fois des séries FNB et des fonds communs de placement.

Veuillez noter que les fonds maintenus paient des frais d'administration fixes en échange de la prise en charge de la plupart des dépenses opérationnelles de CI. Les frais d'administration fixes facturés à chaque fonds maintenu seront identiques ou inférieurs aux frais d'exploitation actuellement payés par le FNB fusionnant correspondant. Les frais d'administration fixes offrent plusieurs avantages aux investisseurs, notamment une plus grande prévisibilité et transparence du RFG pour chaque fonds, ainsi qu'une protection contre les augmentations potentielles des frais d'exploitation futurs.

Détails des fusions

Comme suite aux fusions, les détenteurs de titres des FNB fusionnés recevront le montant équivalent en dollars en parts de la série appropriée du fonds commun de placement maintenu. Les parts communes seront échangées contre des parts de FNB en dollars canadiens du fonds maintenu, et les parts communes en dollars américains seront échangées contre des parts de FNB en dollars américains de la série couverte du fonds maintenu. Il n'y aura pas de disposition imposable pour les détenteurs de titres comme suite aux fusions, bien que les fonds puissent verser une distribution à ce moment-là. Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont supportés par CI, mais non les fonds.

Les fusions ne nécessiteront pas l'approbation des autorités réglementaires ou des détenteurs de titres. Toutefois, les détenteurs de titres des FNB qui fusionnent seront informés des fusions conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

CI a demandé l'inscription des parts de la série FNB des fonds maintenus à la Bourse de Toronto (la « TSX »). La souscription de ces parts de la série FNB est soumise à l'approbation de la Bourse de Toronto conformément à ses exigences de souscription initiales. La TSX a approuvé sous condition la demande de CI et, sous réserve de satisfaire aux exigences d'inscription initiales de la TSX, les parts de la série FNB des fonds maintenus seront inscrites au TSX et les investisseurs pourront acheter ou vendre ces parts à la TSX par l'intermédiaire de courtiers inscrits dans la province ou le territoire où l'investisseur réside.

Le comité indépendant de révision des fonds fusionnés a examiné les fusions proposées en ce qui concerne les questions de conflit d'intérêts potentiel et a donné son approbation, après avoir déterminé que les fusions aboutissent à un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur les stratégies alternatives liquides CI au www.ci.com/liquidalts .

À propos de Placements CI

Placements CI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'investissements du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. CI est une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX), société indépendante qui offre des services de gestion d'actifs et de conseils en gestion patrimoniale à l'échelle mondiale, et dispose de 189 milliards de dollars d'actifs au 31 août 2020.

L'investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus d'émission avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Ce communiqué est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d'investissement, ni être interprété comme un signe d'approbation ou une recommandation d'une entité ou d'une valeur mobilière discutée. Nous recommandons aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d'apporter tout changement à leurs stratégies de placement.

Les Fonds sont gérés par Placements CI Inc., une filiale de Financière CI Corp., qui est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « CIX ».

Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de Placements CI Inc. Stratégies alternatives liquides CI est une marque de commerce de Placements CI Inc.

© Placements CI Inc., 2020. Tous droits réservés.

Murray Oxby, Vice-président, Communications, Placements CI, 416 681-3254

