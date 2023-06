Place au premier Sommet sur l'exportation agroalimentaire au Québec

SAINTE-JULIE, QC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le Groupe Export agroalimentaire tenait hier le tout premier Sommet de l'exportation agroalimentaire au Québec, présenté par FAC. Les invités ont eu droit à un agenda bien rempli avec des conférences de haut niveau et un panel d'exportateurs membres du Groupe Export.

De g. à d.: Louis Turcotte, premier directeur, financement corporatif et commercial chez FAC, Claire Mullen, directrice, Secrétariat de la Stratégie Indo-Pacifique chez AAC, Martin Lavoie, pdg du Groupe Export, Laura Boivin, présidente du CA du Groupe Export, Christophe Lafougère, directeur chez Gira, Véronique Boileau, vice-présidente, marketing, communications et responsabilité d’entreprise chez Sollio Agriculture et Simon Baillargeon, président ex-officio du CA du Groupe Export. (Groupe CNW/Groupe Export agroalimentaire Québec Canada)

M. Christophe Lafougère, directeur de Gira, ouvrait l'événement avec une conférence, présentée par la Banque Nationale, sur les grands enjeux et tendances mondiales des marchés d'exportation. Suivait Mme Véronique Boileau, vice-présidente, marketing, communications et responsabilité d'entreprise chez Sollio Agriculture au sujet de l'exportation et les critères ESG, présentée par Veolia Water Technologies et Mme Claire Mullen, directrice du Secrétariat de la Stratégie Indo-Pacifique chez Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) sur les occasions d'affaires pour les exportateurs dans la région indo-pacifique.

De plus, un panel d'exportateurs, formé de trois membres du Groupe Export, M. Louis Turenne, vice-président et directeur général chez The Maple Treat Corporation, M. Dominique Bohec, président chez Boulangerie Humanité Inc. et Mme Chantal Van Winden, présidente directrice-générale chez Olimega Signé Caméline, ont discuté de stratégies d'exportation, de leur expérience, de leur vision et des défis qu'ils entrevoient pour les prochaines années.

« C'est avec fierté que le Groupe Export a orchestré cette première édition du Sommet de l'exportation agroalimentaire. La croissance importante des exportations agroalimentaires au Québec nous a incité à proposer un tel événement, afin que tous puissent venir puiser de l'information pertinente et essentielle à la prise de décisions d'affaires axées sur le développement des marchés extérieurs. Nous avons ressenti le réel enthousiasme des participants relativement à la programmation présentée », souligne Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire.

Cette première édition du Sommet a été précédée par la tenue de l'assemblée générale annuelle des membres du Groupe Export. À la suite de cette assemblée, la nouvelle composition du conseil d'administration a été dévoilée. Laura Boivin (Fumoir Grizzly) devient la nouvelle présidente du conseil. Katell Burot (Carrément Tarte), Anne Létourneau (PLB International) et Lory Wang (Arctica Food Group Canada) ont été réélues pour le mandat 2023-2024 alors que Hélène Cliche (Chocolats Favoris) et Catherine Sumague (naturSource) ont été élues pour un premier mandat. Le conseil d'administration félicite ces administratrices et remercie chaleureusement les membres sortants du CA, Bill Sheehan (E. Gagnon et Fils) et François Malenfant (Station 22).

Simon Baillargeon (Sollio Agriculture), président sortant du CA, a commenté son mandat de deux ans qui a pris fin hier : « Comme dernière activité en tant que président du CA du Groupe Export, je suis enchanté d'avoir assisté à cet événement rassembleur qu'est le Sommet sur l'exportation agroalimentaire. Il termine mon mandat de façon positive et surtout est porteur de plein d'optimisme pour notre secteur agroalimentaire. Je suis très heureux et satisfait du travail effectué par le conseil d'administration au cours des dernières années, surtout en contexte pandémique. C'est la tête haute et remplie de fierté que je passe le flambeau à ma collègue, Laura Boivin, nouvelle présidente du CA. Je souhaite remercier mes collaborateurs du conseil pour ces années et surtout, toute l'équipe du Groupe Export, qui m'ont épaulé pendant mon mandat. »

Le Groupe Export tient à remercier ses nombreux partenaires pour leur soutien dans la réussite de cette toute première édition du Sommet : FAC, présentateur officiel, Inno-centre, Veolia Water Technologies, Banque Nationale, SIAL Canada, RBC, Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ, Arctica Food Group Canada Inc., EDC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

À propos du Groupe Export

Avec plus de 400 membres, le Groupe Export est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Accélérateur de croissance à l'international, lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire Québec Canada

Renseignements: Pour obtenir plus d'information ou pour coordonner une entrevue avec un représentant du Groupe Export, veuillez communiquer avec : Claudia Charuest, Directrice des communications, Groupe Export agroalimentaire, 450 649-6266, poste 217 | [email protected]