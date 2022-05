PLACE À ONHWA' LUMINA

Un parcours lumineux signé Moment Factory et un nouveau produit touristique dans la région de la Capitale-Nationale

WENDAKE, QC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Tourisme Wendake est heureuse de confirmer l'ouverture prochaine de Onhwa' Lumina, un parcours immersif multimédia, en nature et inspiré des mythes et symboles culturels wendat. Cette nouvelle attraction touristique de calibre international aménagée sur le territoire de la Nation huronne-wendat débutera ses activités à l'été 2022.

Réalisé en collaboration avec la firme québécoise de renommée internationale Moment Factory, Onhwa' Lumina transportera les visiteurs dans un univers féérique alliant la nature et la technologie avec, comme toile de fond, la riche histoire de la Nation huronne-wendat. Le mot Onhwa', qui signifie « maintenant »' dans la langue huronne-wendat, a inspiré les créateurs du parcours lumineux, qui souhaitent ériger un pont entre le passé et le présent en mettant à profit leur créativité et leur maîtrise technologique reconnues mondialement.

Moment Factory a produit de nombreuses expériences multimédias dans des lieux naturels en Europe, en Asie et ailleurs au Canada. Au Québec, l'entreprise a signé la réalisation de projets de la même envergure à Mont-Tremblant, Coaticook, St-Félicien et Chandler.

D'une longueur de 1,2 km, Onhwa' Lumina sera ouvert au public dès la tombée du jour, neuf mois par année, soit de juin à octobre et de décembre à avril. Le Conseil de la Nation et l'Office du tourisme de Wendake ont conclu une entente de 10 ans pour l'utilisation du boisé St-Rémy, voisin du Complexe sportif Desjardins Wendake, où le parcours sera aménagé en tout respect de l'environnement et des résidents du secteur.

Tourisme Wendake se réjouit de la contribution de 2,91 millions de dollars provenant du gouvernement du Québec par l'entremise du ministère du Tourisme.

En plus de contribuer à l'enrichissement de l'offre touristique déjà emballante de la capitale nationale du Québec, Onhwa' Lumina permettra la création ou le maintien de 173 emplois et engendrera des retombées économiques estimées à 11,4 millions.

Les membres du public peuvent dès maintenant réserver leurs billets en ligne et en apprendre davantage sur l'expérience à l'adresse suivante : www.onhwalumina.ca.

D'ici le 24 mai, les questions et les commentaires peuvent être transmis par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

CITATIONS :

« Nos valeurs ancestrales de respect de la nature et d'équilibre entre nos activités économiques et la société ont motivé notre appui indéfectible envers ce projet majeur pour notre industrie touristique. La mise en lumière d'une partie de notre culture fera rejaillir toute la grandeur de notre Nation. »

- Rémy Vincent, Grand-Chef de la Nation huronne-wendat

« Le Nionwentsïo, le territoire, et l'identité des Hurons-Wendat sont indissociables. C'est une grande source d'attraction. Avec Onhwa' Lumina, les visiteurs de partout découvriront une partie de l'âme de la Nation. »

- Alain Authier, Directeur général de l'Office de Tourisme Wendake

« Susciter des émotions, rapprocher les peuples, rassembler les gens, c'est l'ambition du parcours nocturne Onhwa' Lumina. Nous sommes fiers de faire rayonner les traditions et les modes de vie ancestraux de la Nation wendat tout en contribuant au dynamisme économique local de Wendake et de la Capitale-Nationale, où Moment Factory réalisera un projet pour la première fois. »

- Éric Fournier, partenaire et producteur exécutif, Moment Factory

