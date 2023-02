Place à la relève - Norman John Hébert nommé président et chef de l'exploitation du Groupe Park Avenue

BROSSARD, QC, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Groupe Park Avenue annonce aujourd'hui que son président et chef de la direction, Norman Hébert, passe officiellement le flambeau à son fils, Norman John Hébert, qui était jusque-là vice-président et chef de l'exploitation de l'entreprise. Cette nomination est effective dès aujourd'hui.

« Après plus de 40 ans au sein de l'entreprise qui a été fondée par mon propre père, je suis particulièrement fier de confier aujourd'hui les rênes du Groupe Park Avenue à mon fils, Norman John, qui a rejoint le Groupe il y a près de 10 ans. Cette transition a été soigneusement planifiée depuis plusieurs années et je suis à même de constater que Norman John et son équipe sont mûrs pour ce défi. Après 10 ans au sein de l'entreprise, Norman John a notamment démontré qu'il connaît à merveille l'entreprise, qu'il incarne ses valeurs au quotidien et qu'il comprend les rouages de l'industrie automobile. Je suis convaincu que sous son leadership, le Groupe saura poursuivre sa croissance tout en restant fidèle à ses valeurs et innover afin de relever les défis importants qui attendent l'industrie automobile au cours des prochaines années », déclare Norman Hébert.

Œuvrant à titre de président et chef de la direction depuis 1991, Norman Hébert tire sa révérence après une carrière marquante de plus de trois décennies dans l'industrie automobile. Son sens des affaires aiguisé ainsi que son désir d'innovation ont propulsé l'entreprise, qui forme aujourd'hui l'un des plus grands groupes automobiles du Québec avec ses 16 concessions et plus de 1 000 employés. Ce dernier demeurera d'ailleurs impliqué au sein de l'entreprise en tant que président exécutif du conseil d'administration.

Personnalité d'affaires bien impliquée dans sa communauté, Norman Hébert a présidé le conseil d'administration de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de l'Université Condordia et siégé sur plusieurs autres, notamment ceux d'Hydro-Québec, de Centraide du Grand Montréal de Bonjour Startup Montréal et d'AddÉnergie. Son implication dans l'industrie a également été reconnue à diverses reprises : il a notamment été nommé à titre de membre de l'Ordre du Canada (2017) en raison du leadership qu'il exerce dans le secteur en plus d'être le premier au Québec à être récipiendaire du Prix National Lauréat CADA de la Corporation des associations de détaillants d'automobiles, catégorie Ambassadeur (2012), une haute distinction attribuable à ses services rendus à la communauté et à l'industrie.

Un avenir prometteur avec une nouvelle génération aux commandes

Membre de la troisième génération de la famille Hébert, c'est en 2014 que Norman John Hébert fit ses premiers pas au sein de l'entreprise familiale, en tant que vice-président et directeur général chez MINI Brossard. Après avoir œuvré à titre de vice-président du développement des affaires pendant cinq ans jusqu'en 2020, il fût promu à titre de vice-président et chef de l'exploitation de l'entreprise afin de gérer l'ensemble des opérations du Groupe.

Alors que l'industrie vit actuellement des transformations majeures, le nouveau président et chef de la direction prend la barre d'une entreprise qui aura le défi de saisir les bonnes opportunités pour des résultats qui dureront dans le temps.

« Avec les nouvelles technologies, l'électrification des transports et la pénurie de main-d'œuvre, les prochaines années seront une période de changements importants dans l'industrie. La clé du succès, ce sont nos employés. Et c'est avec eux que nous naviguerons à travers cette période et réussirons à demeurer un leader dans le secteur », affirme Norman John Hébert.

Ainsi, les priorités du nouveau dirigeant et de son équipe seront de préparer la prochaine génération de la vente automobile au détail, de devenir un acteur clé dans l'électrification des véhicules et de continuer à bonifier l'expérience-client à travers ses 16 concessions.

À propos du Groupe Park Avenue

En affaires depuis 1959, le Groupe Park Avenue ne cesse d'innover afin d'offrir une expérience exceptionnelle dans le secteur de la vente et de l'entretien automobile. C'est à travers les services offerts par ses concessions membres que le Groupe Park Avenue réussit à se distinguer de ses compétiteurs. Alimentés par le désir d'offrir une attention particulière à chaque client, les professionnels qualifiés en concession pour l'achat ou pour la location de véhicule s'assurent d'offrir les meilleurs conseils et d'accompagner le client dans un service après-vente hors pair. Comptant plus de 1 000 employés, le Groupe Park Avenue regroupe 16 concessionnaires automobiles représentant 14 des marques les plus influentes de l'industrie, en plus d'un concessionnaire Harley-Davidson emblématique et d'un centre de carrosserie.

SOURCE Groupe Park Avenue

