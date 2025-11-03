BEIJING, 3 novembre 2025 /CNW/ - Le 1er novembre 2025, PL-Universe Robotics, une entreprise émergente chinoise spécialisée en intelligence incarnée, a procédé au lancement de Robotics 2025 et à l'inauguration de la collaboration étroite avec JD.com au siège social de JD.com dans le district de Yizhuang, à Beijing.

PL-Universe Robotics a annoncé un partenariat de vente en ligne mondial exclusif avec JD.com

L'événement, dont le thème était « La scène est la clé » et qui mettait l'accent sur les irritants industriels, a officiellement dévoilé le robot incarné ProWhite Robot 2.0 à roues pour usage industriel, quatre effecteurs d'extrémité et la main articulée PL-WitHand et annoncé un partenariat de vente en ligne mondial exclusif avec JD.com.

Les deux parties s'engageront dans une collaboration étroite pour la vente des produits, l'expansion à l'étranger, le développement de systèmes de services et d'autres domaines afin de promouvoir conjointement l'industrialisation et la mise en œuvre de multiples scénarios de robots d'IA incarnés.

L'événement a également marqué l'important lancement de l'initiative « Craftsmanship Universe », visant à préserver et à poursuivre l'expérience pratique grâce à la technologie de l'intelligence incarnée et à faciliter la mise en œuvre de l'intelligence incarnée dans un plus grand nombre de scénarios.

ProWhite Robot 2.0 présente trois avantages fondamentaux : une très haute précision, une grande adaptabilité et une valeur ajoutée aux processus, répondant aux exigences de fabrication dans de multiples dimensions. Les effecteurs d'extrémité développés par PL-Universe pour le verrouillage, la distribution, le graissage et le soudage intègrent un contrôle de haute précision avec un positionnement visuel en temps réel. PL-WitHand, la première main articulée hybride pour usage industriel au monde, innove avec une conception de transmission hybride à liaison articulée qui combine un fonctionnement flexible et un contrôle précis. Grâce à l'algorithme de préhension intelligente ProxiGrasp développé par l'entreprise elle-même, PL-WitHand révèle tout son potentiel avec une dextérité quasi humaine de 20 degrés d'amplitude.

Le lancement a attiré plus d'une centaine de personnes, dont des représentants d'entreprises des secteurs de l'électronique grand public, des pièces automobiles et des semi-conducteurs, ainsi que des journalistes.

GE Jin, fondateur et chef de l'exploitation de PL-Universe Robotics, et WU Chaoxin, cofondateur et chef de la technologie de PL-Universe Robotics, chef de l'unité commerciale Intelligent Robotics du JD Retail 3C Digital Products Group, ont assisté à l'événement et ont pris la parole pour parler des applications fondées sur des scénarios de technologie d'intelligence incarnée et de développement de l'écosystème industriel.

