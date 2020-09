PL 66 : L'ACQ accueille très favorablement l'accélération des projets d'infrastructures publics

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) ne peut qu'accueillir favorablement le projet de loi 66 déposé aujourd'hui par la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel. L'ACQ estime que l'accélération des 181 projets d'infrastructures publiques est une excellente nouvelle dans le contexte économique actuel.

En effet, même si au cours de l'été, l'industrie de la construction a retrouvé un rythme de production équivalent à l'année dernière, les perspectives concernant les secteurs commercial et industriel ne sont pas très bonnes selon l'ACQ.

« Les investissements dans les infrastructures privées, notamment dans le secteur commercial, sont en pertes de vitesse et les mois à venir ne sont pas de meilleur augure. Alors que des temps plus difficiles sont à prévoir, l'accélération des projets d'infrastructures publiques nous permettra de faire travailler notre monde tout en permettant au Québec de se doter d'infrastructures modernes », estime Jean-François Arbour, ing., président de l'ACQ.

Délais de paiement : il y a encore du travail à faire

En déposant ce projet de loi, le gouvernement vise l'accélération de près de 50 milliards de dollars en projets. Or, le projet de loi dans sa mouture actuelle stipule que les projets pilotes concernant les délais de paiement viseront uniquement les projets de moins de 20 millions de dollars ayant fait l'objet d'une soumission dans les cinq années suivant l'adoption du projet de loi.

« Sous sa forme actuelle, nous craignons que trop peu de projets soient visés par un calendrier de paiement obligatoire. Si le gouvernement souhaite donner une chance à de nouveaux joueurs de soumissionner sur ces projets, nous croyons que la portée de l'arrêté ministériel concernant les délais de paiement devrait être étendu à l'ensemble des projets visés par le PL66 », soutient M. Arbour.

