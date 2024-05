PL 57 Loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions - Des organisations tirent la sonnette d'alarme pour la démocratie

TIOHTIÀ:KE, QC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Plus de 134 organisations communautaires, syndicales et de la société civile, dont le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ), le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) et la Ligue des droits et libertés (LDL) expriment de nombreuses préoccupations quant au projet de loi no 57 (PL 57), Loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.

« Les situations de harcèlements, de menaces et d'intimidations vécues par les élu-e-s doivent être traitées avec célérité. Malgré ses objectifs louables, la nouvelle loi proposée dans le PL 57 rate la cible. Elle ne répondra pas à la problématique et présente des risques sérieux d'atteintes aux droits et libertés des citoyen-ne-s et des organisations de la société civile », déclare Lynda Khelil, porte-parole de la LDL.

« Plusieurs dispositions du PL 57 sont problématiques et des notions cruciales y sont mal définies. Le projet de loi semble confondre les individus violents à l'égard d'élu-e-s avec les groupes communautaires agissant pour influencer des décisions politiques. Nombreuses seront les conséquences sur l'action politique et les libertés d'expression, d'opinion et d'association. Dans les dernières années, des citoyen-ne-s ont reçu des mises en demeure abusives pour des actions et prises de parole qui font partie du débat démocratique. Un regroupement d'organismes communautaires s'est aussi fait menacer de poursuite pour harcèlement par le bureau de circonscription de François Legault à cause d'une campagne de lettres sur le projet de loi 15 » explique Sylvain Lafrenière, coordonnateur du RODCD.

Les organisations déplorent le fait que le PL 57 n'apporte pas de solutions nouvelles à la problématique, car il existe déjà des recours (injonctions et infractions criminelles) dans le cadre législatif actuel. Avec les reculs démocratiques et la limitation des espaces de contestations sociales qui s'accentuent au Québec depuis plusieurs années, les organisations craignent légitimement une application arbitraire et abusive de la nouvelle loi proposée, particulièrement à l'égard des actions politiques et mobilisations citoyennes légitimes et essentielles pour défendre la justice sociale et les droits humains.

« Nous dénonçons les délais de consultation extrêmement courts et le fait qu'un seul groupe d'action communautaire autonome, soit la LDL, ait été invité à prendre la parole à l'Assemblée nationale. Le tout va à une vitesse telle que nous n'avons même pas eu l'occasion de déposer un mémoire et que nous sommes exclus du débat public sur le projet de loi 57 sur des enjeux qui nous concernent », déplore Valérie Lépine, responsable de la mobilisation et des communications du MÉPACQ.

Pour toutes ces raisons, les 134 organisations demandent à la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, de retirer le chapitre I du PL 57. Il faut retourner à la table de travail, de prendre le temps de bien mesurer tous les effets de son projet de loi et d'entendre tous les acteurs concernés. Il serait paradoxal que le gouvernement limite la capacité de la société civile de pouvoir s'exprimer et d'être entendue sur le PL 57, alors que l'objectif est d'améliorer le processus démocratique.

Faits saillants

Déclaration PL 57 - Un recul pour les droits et libertés

Liste des organisations signataires de la déclaration

1. À Châteauguay, quelle ville voulons-nous ?

2. Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est

3. ACEF de l'Est de Montréal

4. ACEF des Bois-Francs

5. ACEF du Nord de Montréal

6. Action Autonomie le Collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal

7. Action chômage de Québec

8. Action Femmes et handicap

9. ADDS Kamouraska

10. Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes

11. Alter Justice

12. APTS Saguenay-Lac-Saint-Jean

13. AQDR

14. AQDR Montmagny L'islet

15. AQDR Roberval

16. AQDR Section de Rosemont

17. AQDR Sherbrooke et région

18. AQLPA Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique

19. AQPSUD

20. Association de promotion et d'éducation en logement

21. Association de solidarité et d'entraide communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau (ASEC)

22. Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ)

23. Association des locataires de Sherbrooke

24. Association des personnes aphasiques Granby-Région

25. Association des personnes avec difficultés visuelles de Manicouagan

26. Association pour défense des droits sociaux Québec métropolitain (ADDSQM)

27. Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain (ADDS-MM)

28. Association pour les droits des travailleuses.rs de Maison et de Ferme

29. Au bas de l'échelle

30. BRAS Villeray

31. Bureau d'animation et information logement du Québec métro

32. Bureau de consultation jeunesse

33. CALACS L'Ancrage

34. CAPMO

35. Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles

36. CDC Solidarités Villeray

37. Centre Au Coeur des Femmes

38. Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal

39. Centre d'entraide Émotions

40. Centre de Femmes Au Quatre-Temps

41. Centre de femmes les Unes et les Autres

42. Centre des Travailleuses et Travailleurs Immigrant.e.s

43. CLEF Mitis-Neigette

44. Club Ami

45. Collectif pour le libre choix

46. Collectif TRAAQ

47. Comité de Base pour l'Action et l'Information sur le Logement Social

48. Comité des citoyens et des citoyennes du quartier St-Sauveur (CCCQSS)

49. Comité des personnes assistées sociales (CPAS) de Pointe-Saint-Charles

50. Comité des travailleurs et travailleuses accidentées de l'Estrie

51. Comité Logement Bas-Saint-Laurent

52. Comité logement d'aide de Québec Ouest

53. Comité logement de Montréal-Nord

54. Comité logement Rosemont

55. Comité logement Ville-Marie

56. Comité populaire Saint-Jean-Baptiste

57. Comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle

58. ConcertAction Femmes Estrie

59. Conseil central du Montréal métropolitain -CSN

60. Conseil des Aveugles de Memphrémagog

61. Demain Verdun

62. Divergenres

63. Droits Devant

64. Eau Secours

65. Entre ressources pour femmes de Beauport

66. Ex aequo

67. Fédération pour personnes handicapées du KRTB

68. Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ)

69. Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

70. GROUPE DE PROMOTION ET DE DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE-02 (gpddsm-02 DROITS EN SANTÉ MENTALE-02 [GPDDSM-02]

71. Illusion Emploi de l'Estrie

72. Inclusion

73. Infologis Mauricie

74. Journal Le Mouton Noir

75. L'R des centres de femmes du Québec

76. La Maison d'Aurore

77. La Mouvance, Centre de femmes

78. Le centre de femmes Mieux-Être de Jonquière

79. Le collectif Pour un choix éclairé dans Nicolet Yamaska

80. Le Comité logement du Plateau Mont-Royal

81. Lettres en main

82. Ligue des droits et libertés

83. Maison de la famille des Frontières

84. Maison des femmes des Bois-Francs

85. MÉPACQ

86. MÉPAC Saguenay-Lac-Saint-Jean

87. MÉPAL

88. Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi

89. Mouvement des personnes d'Abord de Drummondville

90. Mouvement des Travailleurs Chrétiens MTC

91. Mouvement Personne d'Abord du Québec Métropolitain

92. Non au Bti

93. Organisation d'éducation et d'information logement de Côte-des-Neiges [OEIL CDN]

94. Organisation populaire des droits sociaux de Valleyfield

95. Organisation populaire des droits sociaux de Montréal

96. Piétons Québec

97. POPIR comité logement

98. Promotion handicap Estrie

99. RÉCIF 02

100. RODCD

101. Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches

102. Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal

103. Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec [RCLALQ]

104. Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale

105. Regroupement des organismes communautaires des Laurentides [ROCL]

106. Regroupement des organismes communautaires familles de Montréal

107. Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec [RRASMQ]

108. REPAT

109. Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux - Montréal

110. Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal [RAPSIM]

111. Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches

112. Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec [RTRGFQ]

113. Réseau québécois de l'action communautaire autonome [RQ-ACA]

114. Revue Liberté

115. ROC Estrie

116. SCFP

117. SCFP QUÉBEC

118. SEPB-571 [syndicat]

119. Solidarité populaire Estrie

120. Source alimentaire Bonavignon

121. SP Canada - Laurentides

122. Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie [TCGFM]

123. Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes [TCRI]

124. Table de Concertation du Mouvement des Femmes Centre-du-Québec [TCMFCQ]

125. Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie [TCMFM]

126. Table des groupes de femmes de Montréal

127. Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles

128. Table régionale des centres de femmes de Montréal et Laval

129. Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire [TROVEP] de Montréal

130. TerraVie

131. Transition écologique La Peche Coalition for a Green New Deal

132. TROVEP de l'Outaouais

133. TROVEP Montérégie

134. Vigilance OGM

SOURCE Ligue des droits et libertés

Renseignements: Pour information et entrevues : Elisabeth Dupuis, responsable des communications de la Ligue des droits et libertés, Cellulaire : 514-715-7727