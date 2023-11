PL 31 - Habitation, cession de bail, Registre des loyers - Des occasions manquées d'aider les Québécoises et Québécois

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec une vive déception que Vivre en Ville souligne aujourd'hui les reculs du gouvernement du Québec en matière d'habitation et de lutte à l'inflation. Par son manque d'ambition et par le quasi-abandon de la cession de bail, le projet de loi 31 favorise la hausse des prix galopante observée au cours des dernières années. Il s'agit d'ailleurs d'une occasion ratée de mettre en place une solution prête à court terme, le Registre des loyers , qui permettrait d'assurer que l'évolution du prix des loyers respecte les modalités prévues par la loi. Ces décisions auront de lourdes conséquences, non seulement pour les 40% de Québécois locataires, mais également pour toutes les jeunes générations qui peinent à joindre les deux bouts en raison de la hausse fulgurante des prix des logements.



« Dans un contexte d'inflation croissante, le Registre des loyers est une solution clés en main qui permet de contrôler la hausse des prix du marché en rendant publiques et accessibles les données relatives aux prix, afin de permettre une application facilitée des mécanismes prévue par la loi. En ignorant cette proposition et en décidant d'aller de l'avant avec la quasi-interdiction des cessions de bail, et ce, en pleine crise du logement, la CAQ fait preuve d'une déconnexion quant à la réalité des Québécois. À travers le projet de loi 31, le gouvernement échappe une précieuse opportunité de mettre en place des mesures structurantes pour stabiliser les coûts de logement dans le contexte inflationniste et de surenchère. » déclare Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville.

Il n'est pas trop tard pour agir en faveur des Québécois

Le gouvernement dispose toutefois d'une fenêtre d'opportunité pour agir. En effet, l'étude du projet de loi 31 n'est toujours pas terminée, ce qui permettrait au gouvernement de corriger le tir. Rappelons que le Registre des loyers, lancé en mai dernier, a reçu un soutien inégalé de nombreuses personnalités et organismes d'intérêts publics issus des milieux municipaux, philanthropiques et communautaires au Québec .

Pour lire la suite du communiqué, veuillez cliquer ici.

À propos de Vivre en Ville

Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l'innovation et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes

SOURCE Vivre en Ville

Renseignements: Contact média, Alexander Walsh, COPTICOM, Stratégies et relations publiques, 514-601-2073, [email protected]