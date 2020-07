PL 16 : une nouvelle protection pour les acheteurs, signée ACQ Résidentiel

MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis l'entrée en vigueur du projet de loi 16, les entrepreneurs ont le devoir de protéger tous les dépôts qui leur sont versés par un promettant-acheteur. C'est pourquoi l'Association de la construction du Québec (ACQ) - Résidentiel présente aujourd'hui sa nouvelle garantie Qualité Condo qui protège, entre autres, tous les acomptes versés par les futurs acheteurs d'habitations neuves aux entrepreneurs.

La solution présentée par l'ACQ Résidentiel est unique et complémentaire à sa garantie de construction. Elle consiste à garantir l'entièreté des acomptes des futurs acheteurs moyennant des frais de garantie uniques.

« Nous sommes fiers d'innover et d'arriver avec une solution gagnant-gagnant. Elle permet à l'entrepreneur d'éviter le dépôt en fidéicommis, le financement ou les assurances à taux élevé et ainsi de conserver le plein contrôle de leurs acomptes, sans l'intervention d'un tiers dans la gestion de ses opérations, tout en protégeant à 100 % les acomptes des futurs acheteurs », explique David Martellino, directeur général de l'ACQ Résidentiel.

La garantie Qualité Condo, une réelle protection pour les consommateurs

Pour obtenir cette garantie, chaque projet doit être évalué individuellement. Une fois accrédité, l'entrepreneur peut débuter les ventes et les travaux, alors que le futur acheteur a la garantie que son entrepreneur est qualifié et qu'il est protégé en cas de défaut de ce dernier.

« Tous les constructeurs sont soumis à un rigoureux processus de sélection selon des critères financiers, juridiques, techniques et historiques. Grâce à cette nouvelle protection, l'investissement des futurs acheteurs sera bien protégé », soutient le directeur général de l'ACQ Résidentiel.

Une inspection à toutes les étapes clés de la construction

Pour assurer la plus grande qualité des bâtiments, l'ACQ Résidentiel procède à des inspections en chantier, et ce, à toutes les étapes clés de la construction. « Aucune autre garantie au Québec n'offre autant d'accompagnement aux entrepreneurs. Notre équipe d'inspecteurs chevronnés se déplace sur les chantiers pour contrôler la qualité de la construction et conseiller les entrepreneurs sur les meilleures pratiques de l'industrie afin d'optimiser la qualité des bâtiments livrés aux consommateurs », conclut M. Martellino.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

