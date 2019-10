Pizza Pizza présente les « pizzas gourmet minces » : une gamme de recettes d'inspiration gastronomique en format individuel

« Nous nous engageons à offrir à nos clients des pizzas toutes chaudes, toutes fraîches, livrées de façon pratique, à prix imbattable », affirme Paul Goddard, chef de la direction, Pizza Pizza. « Les nouvelles pizzas gourmet minces sont parfaites pour une personne, ce qui en fait un repas idéal sur le pouce. Aussi, elles constituent une option plus raffinée pour maman ou papa lorsque les enfants veulent commander une pizza au fromage ou au pepperoni, et elles sont parfaites pour un dîner de groupe au bureau, où chacun peut choisir sa recette. »

À la lumière des succès récents de la croûte de chou-fleur en 2018 et des garnitures de protéines végétales plus tôt cet été, les projets d'innovation à Pizza Pizza continuent de mettre l'accent sur les catégories de garnitures de premier choix et d'options « autres ». La nouvelle gamme de pizzas gourmet minces comprend trois nouvelles recettes et cinq classiques réinventés :

Crémeuse à la truffe

Sauce crémeuse à la truffe, provolone, mélange de mozzarella, brick, cheddar et parmesan



Steak et fromage bleu

Tartinade à l'ail, lanières de steak, champignons frais, mozzarella et fromage bleu émietté



Sriracha et miel

Sauce italienne aux tomates maison, cheddar au piment habanero, le tout rehaussé d'un tourbillon de sauces sriracha et miel et ail pour donner l'équilibre parfait entre les côtés sucré et épicé



Poulet bruschetta

Sauce italienne aux tomates maison, mozzarella, poulet grillé, sauce bruschetta, parmesan, ail rôti, fines herbes italiennes



Pesto Amore

Sauce pesto, mozzarella, épinards, poivrons rouges rôtis, oignons rouges, fromage de chèvre



Chili sucrée à la thaï

Sauce chili sucrée à la thaï, mozzarella, poulet grillé, tomates séchées au soleil, brocoli, fromage de chèvre



Épinards Splendito

Sauce à l'ail, parmesan, épinards, tomates Roma , oignons rouges, fromage feta



Poulet Romana

Tartinade à l'ail, mozzarella, épinards, tomates séchées au soleil, poulet grillé

Nous avons ajouté au menu le fromage bleu, le cheddar au piment habanero et le provolone pour un temps limité seulement dans le cadre du lancement des pizzas gourmet minces. Ces ingrédients seront aussi offerts à la carte pour que les clients puissent les ajouter à d'autres recettes et pour créer leurs propres pizzas. Ces trois nouveaux fromages s'ajoutent à l'assortiment existant de fromages 100 % canadiens de Pizza Pizza, lequel comprend la mozzarella, le parmesan, le fromage feta, le fromage de chèvre et le mélange de quatre fromages; au total, on compte huit variétés de fromage ainsi que l'option végétalienne de fauxmage sans produits laitiers.

La nouvelle gamme de pizzas est offerte au comptoir et pour livraison dans plus de 420 restaurants traditionnels Pizza Pizza en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus, consultez le site www.pizzapizza.ca.

À propos de Pizza Pizza limitée

Depuis plus de 50 ans, Pizza Pizza limitée suit la vision « Toujours la meilleure nourriture pour vous » et met l'accent sur la qualité des ingrédients, le service à la clientèle, l'innovation continue et l'engagement envers la communauté. Pizza Pizza exploite un centre d'innovation et de formation à Etobicoke (Ontario) comportant une cuisine laboratoire où travaillent concepteurs de produits et cuisiniers. Le groupe est responsable des impressionnantes innovations au menu de l'entreprise, dont la croûte de chou-fleur et les garnitures de protéines végétales. Comptant plus de 750 établissements dans tout le Canada, l'entreprise fait office de pionnière dans le domaine des pizzas au pays et joue un rôle prédominant en restauration rapide. Les deux bannières exploitées, soit Pizza Pizza et Pizza 73, misent sur la présentation de choix d'aliments de qualité, de menus diversifiés et de promotions avantageuses qui sauront répondre à tous les goûts, modes de vie et budgets. Rendez-vous au www.pizzapizza.ca et au www.pizza73.com pour obtenir tous les détails.

