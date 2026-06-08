PixMob annonce l'entrée de MontClerc Capital et d'Investissement Québec au capital de l'entreprise

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - MontClerc Capital et Investissement Québec prennent une participation de 45 millions de dollars dans PixMob. L'entrée au capital de ces nouveaux partenaires québécois d'envergure marque une étape charnière dans l'histoire de PixMob. Ils appuieront la vision de croissance de l'entreprise et contribueront à l'accélération de son expansion dans de nouveaux marchés internationaux pour répondre à une demande mondiale croissante.

« Bénéficier du soutien de MontClerc Capital et d'Investissement Québec pour renforcer l'expansion internationale de PixMob est une marque de confiance exceptionnelle. La vision et l'expertise partagées de ces partenaires aguerris constituent un atout décisif pour atteindre nos ambitions », souligne Vincent Leclerc, Fondateur et PDG de PixMob. « En ce 20e anniversaire de PixMob, nous tournons résolument notre regard vers l'immense potentiel des 20 prochaines années. Ces investisseurs nous donneront les moyens de propulser nos innovations plus loin, tout en restant ancrés ici » ajoute-t-il.

PixMob : un fleuron montréalais qui illumine la scène mondiale

Fort de 20 ans d'innovation à l'intersection de la technologie et de l'émotion, PixMob s'est imposée comme le leader mondial des expériences lumineuses immersives. L'entreprise montréalaise a transformé plus de 10 000 événements à travers le monde : des Jeux Olympiques au Super Bowl, en passant par les tournées de Coldplay, Lady Gaga, The Weeknd et Shakira. Véritable fleuron de l'exportation créative, elle déploie ses technologies brevetées dans plus de 40 pays.

« Chez MontClerc Capital, nous investissons aux côtés d'entrepreneurs ambitieux en mettant à profit notre réseau et notre expertise opérationnelle pour les propulser dans leurs ambitions, PixMob en est un exemple éloquent. »

Mathieu L'Allier, associé directeur chez MontClerc Capital

« PixMob est un chef de file dans son industrie. Notre entrée au capital de l'entreprise vise à assurer son ancrage québécois et à contribuer à son rayonnement à l'international, alors qu'elle fait briller l'expertise du Québec dans le secteur des industries créatives. Cette intervention est parfaitement alignée avec le rôle que l'on joue pour soutenir la croissance des entreprises du Québec et assurer notre mission de développement économique du Québec. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« PixMob a bâti sa réputation avec les plus grands noms de la scène mondiale. Notre vision pour l'avenir est de démocratiser cette magie et faire en sorte que l'effet PixMob, ce sentiment de joie collective unique qui ne peut être ressenti qu'en personne, soit accessible à toutes les échelles d'événements, partout sur la planète. »

Jean-Olivier Dalphond, Chef Commercial et associé chez PixMob

La Banque Scotia a agi comme conseiller financier, et Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L. comme conseiller juridique de PixMob et de ses actionnaires.

Pour plus d'information : www.pixmob.com

À propos de PixMob

Fondée en 2006, PixMob est une entreprise montréalaise, leader mondial dans la création d'expériences lumineuses immersives allumant la joie collective lors d'événements en direct dans le monde entier. Les produits LED durables de PixMob génèrent des effets vibrants dans la foule, synchronisés avec le son et les visuels de la performance. L'entreprise est intégrée verticalement, concevant, fabriquant et déployant sa solution dans plus de 40 pays. PixMob a créé l'euphorie des fans lors de plus de 10 000 événements et a travaillé avec des clients renommés dont le Super Bowl, Coldplay, les Jeux olympiques, les NBA / NHL All-stars, The Weeknd, Eurovision, Shawn Mendes, Bad Bunny, Ariana Grande et plus encore.

À propos de MontClerc Capital

MontClerc Capital est un fonds de capital-investissement de 250 M$ réalisant des investissements dans des entreprises à moyennes capitalisation au Canada. MontClerc Capital a été fondé grâce à la vision entrepreneuriale complémentaire et à la capacité d'investissement de la famille Gauthier (HDG et Groupe Le Massif) et de la famille Leclerc (Groupe Leclerc). Ces groupes, ainsi que les 14 entrepreneurs et institutions partenaires qui sont investisseurs dans MontClerc Capital, mettent leur expertise à contribution afin de bâtir des entreprises de calibre mondial, durables et multigénérationnelles.

À propos de d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

SOURCE PixMob inc.

Renseignements médias : MontClerc Capital, Pierre-Thomas Choquette, Associé - Arsenal Conseils, 418-265-5750, [email protected]; Pour Investissement Québec, [email protected]