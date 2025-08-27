LOS ANGELES, 27 août 2025 /CNW/ - Pippit, un outil intelligent de création de contenu conçu pour les spécialistes du marketing, les entreprises et les créateurs, a annoncé aujourd'hui le lancement du mode Agent, une nouvelle fonctionnalité qui agit comme une équipe de production IA personnelle au sein de sa plateforme. Le « mode Agent » est conçu pour être le moteur intelligent de tous les créateurs, marques et entrepreneurs qui ont une idée, en supprimant les barrières traditionnelles entre le concept et la vidéo finale. Ce nouvel outil génère des vidéos complètes et prêtes à être partagées à partir d'une seule invite et aide à produire des vidéos marketing, de marque et organiques de haute qualité.

Fourni par Pippit

Alimenté par CapCut, le mode Agent de Pippit introduit un nouveau processus créatif simplifié. L'agent de génération de vidéos par IA crée plusieurs variantes de vidéos à partir d'entrées structurées fournies par l'utilisateur, offrant ainsi aux créateurs une simplicité et un contrôle sans précédent.

Le processus commence lorsque l'utilisateur sélectionne le « mode Agent » et télécharge des médias de référence. Il peut s'agir d'images de produits, de clips vidéo pour inspirer le style ou de documents contenant des renseignement supplémentaires pour guider la nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs ont ensuite la possibilité d'inclure un avatar IA, en choisissant parmi une bibliothèque de sélections prédéfinies ou en téléchargeant leur propre avatar personnalisé pour une présence unique et conforme à leur marque. Grâce à sa capacité à générer du contenu en plusieurs langues, le mode Agent produit des visuels époustouflants et des vidéos attrayantes qui se démarquent sur les canaux numériques.

Le lancement du mode Agent fournit des solutions sur mesure à un large éventail d'utilisateurs :

Commerce électronique et vente sans stock : créez instantanément des publicités vidéo attrayantes pour n'importe quel produit sans jamais avoir à le tenir en main.

créez instantanément des publicités vidéo attrayantes pour n'importe quel produit sans jamais avoir à le tenir en main. Créateurs et agences : automatisez vos flux de contenu, générez l'équivalent d'une semaine de vidéos en quelques minutes et adaptez instantanément vos créations publicitaires.

automatisez vos flux de contenu, générez l'équivalent d'une semaine de vidéos en quelques minutes et adaptez instantanément vos créations publicitaires. Créateurs occasionnels et passionnés d'IA : transformez vos idées amusantes en vidéos sensationnelles sans aucune compétence en montage.

Autres fonctionnalités clés notables de Pippit

Présentation de produits : générez instantanément des vidéos qui présentent une image de produit téléchargée en cours d'utilisation, par exemple exposée, tenue ou stylisée.

générez instantanément des vidéos qui présentent une image de produit téléchargée en cours d'utilisation, par exemple exposée, tenue ou stylisée. Conception IA : générez des affiches entièrement composées à partir d'un simple tableau d'ambiance composé d'idées et d'images fournies par l'utilisateur. Cette fonctionnalité est un outil puissant pour créer des supports marketing de qualité professionnelle, sans nécessiter de compétences particulières en conception.

générez des affiches entièrement composées à partir d'un simple tableau d'ambiance composé d'idées et d'images fournies par l'utilisateur. Cette fonctionnalité est un outil puissant pour créer des supports marketing de qualité professionnelle, sans nécessiter de compétences particulières en conception. Génération de liens vers des vidéos : un outil intelligent qui transforme instantanément n'importe quel lien de votre site Web en vidéos marketing attrayantes.

un outil intelligent qui transforme instantanément n'importe quel lien de votre site Web en vidéos marketing attrayantes. Photos animées par IA : animez n'importe quelle image statique en permettant aux utilisateurs de télécharger une photo et d'ajouter un script, pour lui donner vie grâce à la parole. Cette fonctionnalité transforme une simple photo en une vidéo inoubliable et susceptible de devenir virale.

À propos de Pippit

Pippit est une entreprise de technologie créative avant-gardiste qui se consacre à construire l'avenir de la création de contenu. Pippit aide les créateurs, les petites entreprises, les spécialistes du marketing et les particuliers à produire du contenu marketing de manière plus intelligente et plus rapide. En exploitant la puissance de l'IA, Pippit vise à supprimer les obstacles à la production vidéo, la rendant accessible à tous, des créateurs individuels aux grandes agences.

PERSONNE-RESSOURCE : Manasvee Muralikumaar, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2756014/Pippit_Video_Agent.jpg

SOURCE Pippit