Pionnier du transport maritime durable : Desgagnés baptise et inaugure deux navires de classe polaire à bicarburation/GNL

Les navires jumeaux de nouvelle génération sont le fruit d'un concept original développé par Desgagnés pour optimiser les caractéristiques de sécurité, de performance environnementale et d'efficacité opérationnelle ainsi que pour s'adapter aux conditions de navigation du Nord québécois et de la région des Grands Lacs. Chaque navire représente un investissement de 50 M$, dont près de 9 M$ chacun uniquement pour l'ajout d'une motorisation à bicarburation/GNL. Avec un port en lourd de près de 15 000 tonnes et des citernes d'une capacité dépassant les 17 000 m³, les navires sont adaptés au transport de produits pétroliers raffinés ou chimiques. Ils ont été construits au chantier maritime Besiktas en Turquie.

« Desgagnés est très fière de compter dans sa flotte des navires à la fine pointe de la technologie », a déclaré son président et chef de la direction, M. Louis-Marie Beaulieu. « L'ajout du Paul A. Desgagnés et du Rossi A. Desgagnés démontre de façon tangible toute la vision et le leadership de Desgagnés en matière de développement durable, ainsi que son engagement envers sa clientèle pour offrir un service de transport pétrolier maritime de première qualité, sécuritaire et respectueux de l'environnement ».

Les précédents navires de la série, le Damia Desgagnés, premier asphaltier à bicarburation au monde, et le Mia Desgagnés, premier pétrolier-chimiquier de classe polaire à bicarburation à l'échelle mondiale et navire jumeau de ceux inaugurés aujourd'hui, ont été baptisés au Port de Montréal en 2017 et en 2018.

Desgagnés, artisan de changement dans le transport maritime durable

Le Paul A. Desgagnés et le Rossi A. Desgagnés ont déjà reçu plusieurs certifications en matière de développement durable, dont celles de « CLEANSHIPSUPER » et « GREEN PASSPORT ».

Leurs particularités sont nombreuses :

Un système d'alimentation qui permet d'utiliser trois types de carburants différents dont plus spécialement le GNL, carburant qui possède des avantages environnementaux indéniables en permettant, entre autres, de réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre.

Une double coque et la certification Polar 7 confirmant sa capacité à naviguer dans les glaces.

Une hélice à pas variable ainsi que de propulseurs d'étrave et de poupe lui garantissant une manœuvrabilité exemplaire et un niveau de sécurité optimum.

Une puissance électrique de plus de trois mégawatts de ses génératrices permettant, à travers sa génératrice/moteur intégrée à l'arbre de propulsion, d'atteindre une vitesse de navigation de 7 nœuds sans utiliser le moteur principal. Cette flexibilité et option de propulsion améliorent encore davantage et de façon tangible la sécurité pour les marins, l'environnement et le navire lui-même.

De plus, l'innovation ne s'arrête pas à la construction de ces navires dotés de nombreuses technologies d'avant-garde. « L'équipe Desgagnés a dû relever des défis de taille pour les intégrer aux opérations, développer le réseau de distribution de GNL pour les besoins maritimes, recruter la main-d'œuvre qualifiée dans un environnement où elle se fait rare et la former alors que les programmes de formation et de certification n'existaient pas et devaient être inventés. C'est grâce à l'apport et la collaboration exceptionnelle de différents partenaires d'affaires, dont Énergir, Transports Canada ainsi que les Ports de Montréal et de Québec que les défis de ce projet d'avenir ont pu être relevés », a ajouté M. Beaulieu.

Un investissement majeur

La construction et la mise en service de navires tels que le Paul A. Desgagnés et le Rossi. A Desgagnés sont rendues possibles grâce à des partenaires d'affaires majeurs et l'obtention de contrats à long terme. « Je tiens à exprimer notre reconnaissance à Énergie Valero et à Suncor Énergie, deux joueurs clés et d'importance capitale, pour leur contribution majeure et tangible à la naissance et au développement de notre unité de transport de vrac liquide ainsi qu'à la réalisation de ces navires à bicarburation » a souligné M. Beaulieu.

« C'est un investissement significatif qui confirme notre engagement à réduire notre empreinte environnementale », ajoute M. Beaulieu, qui a également tenu à remercier le gouvernement du Québec pour sa participation provenant du programme d'aide à l'amélioration de l'efficacité du transport et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (PETMAF), aide financière qui pourrait atteindre un maximum de 3 M$ selon l'efficacité énergétique qui sera démontrée par chaque navire.

Nommés pour rendre hommage à deux bâtisseurs chez Desgagnés

Paul A. Côté a œuvré chez Desgagnés pendant près de 40 ans, principalement à la commercialisation des vraquiers et des cargos polyvalents à titre de Directeur-Ventes et trafic de Navigation Desgagnés. Paul A. Côté a été directement impliqué dans la création et le développement du secteur du transport de vrac liquide, dès les tout débuts en 1996.

Mario Rossi, diplômé de l'IMQ et officier mécanicien agréé du South Shields Marine and Technology College en Angleterre, a quant à lui joué un rôle majeur dans la conception et à la supervision du projet des navires baptisés aujourd'hui, et contribué de façon exceptionnelle au succès de Desgagnés au cours de toutes ses années dans l'entreprise.

À propos de Desgagnés

Desgagnés, dont le siège social est à Québec, se spécialise depuis le 19e siècle dans le transport maritime, incluant aujourd'hui le vrac liquide, les marchandises générales, le vrac solide et les passagers. Ses activités s'étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et à l'opération de machineries lourdes. Desgagnés possède et exploite une flotte de plus d'une vingtaine navires, offrant un total de plus de 375 000 tonnes de port en lourd ou une capacité totale avoisinant les 450 000 m³, qui sillonnent le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent, l'Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d'affaires annuel de quelque 325 M$, Desgagnés crée plus de 1 100 emplois directs en haute saison avec une masse salariale de plus de 85 M$ et génère plusieurs dizaines de millions en retombées économiques annuellement. www.desgagnes.com

