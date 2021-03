HALIFAX, N.-É., 18 mars 2021 /CNW/ - Pilot Wave Holdings (« Pilot Wave ») - la plus importante société mondiale d'acquisition et de croissance axée sur la technologie - a acquis Cormorant Atlantic Utility Services Corporation (« CAUSC »), un fournisseur de services complets de transmission et de distribution dans le secteur des services publics.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à l'équipe de direction exceptionnelle de CAUS, a déclaré Afsheen Afshar, fondateur et associé directeur de Pilot Wave Holdings Management. Les équipes de CAUS offrent des services uniques avec une sécurité et une constance inégalées. Tout le monde chez Pilot Wave a hâte de les aider à améliorer leurs services supérieurs grâce à une technologie moderne qui assure une croissance accélérée au moyen d'une plus grande évolutivité. Nous sommes très enthousiasmés par les possibilités du marché et par ce que l'avenir réserve à CAUS. »

« Nous sommes très fiers d'avoir attiré l'attention d'un investisseur qui changera réellement la donne pour nous. Nous avons déjà une équipe et des clients formidables. Et maintenant, avec le leadership de Pilot Wave, nous serons en mesure de mettre en œuvre des solutions technologiques qui nous amèneront à un niveau supérieur », a ajouté John MacKinnon, président de CAUSC.

Cormorant Utility Services Limited (Cormorant Utility), l'entreprise qui a été vendue, offre des solutions complètes au secteur des services publics d'électricité par l'entremise de cinq sociétés d'exploitation : PowerTel, EPTCON, OneLine Engineering, PowerTraxx, et jusqu'à tout récemment, Cormorant Atlantic. John Risley de CFFI Ventures Inc., l'un des principaux investisseurs de Cormorant Utility, a indiqué : « Pilot Wave est une entreprise innovante axée sur la technologie, qui a gagné la confiance de l'équipe de direction de Cormorant et de CFFI. Cormorant Utility demeurera active en tant qu'actionnaire de la nouvelle entreprise, et nous nous réjouissons de travailler avec Pilot Wave en vue de stimuler une croissance révolutionnaire dans l'entreprise ».

L'organisation Clariti Strategic Advisors Inc. a agi à titre de conseiller stratégique et financier exclusif auprès de Cormorant Utility, lors du placement des actions et de la vente de CAUSC à une filiale de Pilot Wave.

Le cabinet Stikeman Elliott, s.r.l. est ravi d'avoir été le conseiller juridique principal de Pilot Wave dans le cadre de la transaction internationale importante.

À propos de Pilot Wave Holdings

Pilot Wave Holdings est la première société d'acquisition qui se consacre à offrir des technologies modernes aux petites entreprises. Composée de professionnels en placements hybrides, d'opérateurs et de technologues, l'équipe collabore avec des dirigeants exceptionnels pour faire croître les entreprises et les aider à demeurer concurrentielles à l'ère technologique. Renseignements : [email protected]

www.PilotWaveHoldings.com

