Depuis près de 150 ans, Pillsbury propose des recettes de produits de boulangerie rapides et faciles aux familles pour faire régner le bonheur au cœur des foyers et créer des souvenirs. Dans cette optique, Pillsbury fait un pas de plus en remplaçant tous ses produits de pâte à biscuits réfrigérée par des préparations pouvant être mangées crues ou cuites, sans renoncer au goût. Le processus de préparation et les ingrédients de la pâte à biscuits Pillsbury, dont la farine traitée à la chaleur et les œufs pasteurisés, sont conformes aux normes les plus strictes du secteur.