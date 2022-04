Pikogan et Sayona lancent le Comité Mikis pour la transmission du savoir-faire artisanal traditionnel de la Première Nation Abitibiwinni

PIKOGAN, QC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Communauté de Pikogan, connue aussi sous le nom de Première Nation Abitibiwinni, et Sayona sont fières d'annoncer le lancement du Comité Mikis, dédié à la préservation et à la transmission du savoir-faire artisanal traditionnel.

Piloté par le Département sports, culture et loisirs de Pikogan, le Comité Mikis est la concrétisation de la volonté de la Première Nation Abitibiwinni de préserver, transmettre et faire rayonner son savoir-faire artisanal.

« L'artisanat traditionnel anishinabe est riche et mérite d'être préservé et transmis aux générations futures. En le mettant en valeur, nous contribuons non seulement à le garder bien vivant, mais également à le faire rayonner auprès des communautés que nous côtoyons. Dans cette perspective, le Comité Mikis sera certainement un atout important », Sandra Rankin, directrice Département sports, culture et loisirs de Pikogan.

De son côté, fidèle à son engagement de s'assurer que toutes les communautés au sein desquelles elle opère deviennent de véritables partenaires, Sayona apporte un soutien financier de 6000 $ pour la mise en place du Comité Mikis.

« Nous sommes honorés que la Communauté de Pikogan nous ait choisie en tant que partenaire pour les aider à perpétuer leurs traditions, leur culture et réaffirmer avec fierté leurs origines », a déclaré Mme Cindy Valence, directrice affaires externes de Sayona.

« En s'engageant financièrement dans un projet comme le Comité Mikis, Sayona renforcie ses liens avec notre communauté et nos membres. Chaque geste de rapprochement qui est posé au niveau social ou culturel est apprécié. Nous remercions Sayona pour son engagement dans le Comité Mikis », a pour sa part déclaré Sylvester Trapper, agent de liaison aux mines.

Le Comité Mikis sera animé bénévolement par Angie Kistabish, une artisane reconnue de la Communauté de Pikogan.

À propos de Sayona

Sayona inc., dont le siège social est à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de dépôts de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L'entreprise a vu le jour en 2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l'acquisition de Lithium Amérique du Nord, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi- Témiscamingue. Sayona a également fait l'acquisition de la mine Moblan et du projet Lac-Albert sur le territoire de la Baie-James.

À propos de la Première Nation Abitibiwinni

La Première Nation Abitibiwinni, connue également sous le nom de Pikogan, est située à environ trois kilomètres d'Amos, sur la rive ouest de la rivière Harricana. Près de 600 personnes y habitent. La Première Nation Abitibiwinni est dirigée par un Conseil composé d'une cheffe, d'un vice-chef et de trois conseillers qui sont élus selon la coutume. La Première Nation Abitibiwinni possède un titre ancestral sur son territoire traditionnel non-cédé qu'elle nomme « Anicinapek O Takiwa ».

