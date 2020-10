Pierre-Claude Laplante à la vice-présidence, ventes et partenariats de Logient

Titulaire d'un diplôme de HEC Montréal et fort d'une expertise en développement des affaires et en stratégie d'amplification s'étendant sur plus d'une décennie, Pierre-Claude excelle dans la création de relations d'affaires mutuellement bénéfiques et à valeur ajoutée. Il est spécialement reconnu pour ses aptitudes de mise en place d'équipes performantes et de services aux entreprises (B2B). Lors des quatre dernières années, il a notamment contribué à faire tripler le chiffre d'affaires de Talsom, une entreprise spécialisée en transformation numérique.