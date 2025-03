̶ M. Alexandre demeure le plus important actionnaire d'Orbit Garant avec une participation d'environ 21% ̶

VAL-D'OR, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le 19 mars 2025, 6705570 Canada Inc. (« 670 »), une société détenue et contrôlée par Pierre Alexandre, a conclu une série d'opérations par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et de divers systèmes alternatifs de négociation en vertu desquelles 670 a vendu un total de 1 000 000 d'actions ordinaires (les « actions ») de Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou la « Société »). M. Alexandre est vice-président exécutif et administrateur d'Orbit Garant. 670 avait déjà déposé un avis d'intention de placement de titres (formulaire 45-102A1) sous le profil SEDAR+ de la Société à www.sedarplus.ca relativement à la vente d'un maximum de 1 000 000 d'actions ordinaires de la Société représentant 2,7% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Les actions ont été vendues à des fins de planification financière personnelle. Avant la vente des actions, Pierre Alexandre détenait et contrôlait effectivement 8 863 530 actions ordinaires de la Société (dont 8 729 675 actions ordinaires détenues par 670) représentant environ 23,7% des actions ordinaires en circulation de la Société. Les actions ont été vendues à des prix allant de 1,06 $ l'action à 1,19 $ l'action, ce qui a donné lieu à un produit brut de 1 082 221 $. À la suite de la vente, M. Alexandre demeure le plus important actionnaire d'Orbit Garant, contrôlant 7 863 530 actions ordinaires, représentant environ 21% des actions ordinaires en circulation de la Société. M. Alexandre n'a pas l'intention de vendre d'autres actions ordinaires pour le moment.

Un rapport d'alerte a été déposé par 670 personnes sous le profil SEDAR+ de la Société à www.sedarplus.ca.

Renseignements :

Pour de plus amples renseignements concernant le rapport d'alerte, y compris une copie de celui-ci (qui est disponible sous le profil SEDAR d'Orbit Garant à www.sedarplus.ca), veuillez communiquer avec :

Daniel Maheu

Président-Directeur général

(819) 824-2707, poste 124

Bruce Wigle

Relations avec les investisseurs

(647) 496-7856

Le siège social d'Orbit Garant est situé au 3200, boul. Jean-Jacques Cossette, Val-d'Or, QC, J9P 6Y6

SOURCE 6705570 Canada Inc.