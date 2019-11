PHOQUE! Le jeu de party le plus fou de l'année s'invite partout au Québec cet automne pour faire rire et semer une joyeuse pagaille partout où il passe

PHOQUE!, pour avoir réponse à tout et ne répondre à rien

Le principe du jeu est simple : tu piges une carte, tu la lis à voix haute, et tous les joueurs écrivent leur réponse. Quel membre des Beatles courait le plus vite? Qui d'entre nous achète du vin cheap pis pense qu'on ne s'en rend pas compte? Comme vous pouvez voir, pas besoin d'être Einstein pour comprendre le principe, et tout le monde a sa propre réponse. L'objectif est de marquer des points en ayant des réponses semblables à celles d'autres joueurs... ou de deviner ce que répondront les autres. Plus on est de joueurs, plus on a de points... et plus on rit!