SHEDIAC, NB, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Pholoho Biotechnology, une entreprise innovante dans le domaine de la biotechnologie, est fière d'annoncer une avancée significative avec l'extraction et la purification de la C-Phycocyanine, une biomolécule issue de la culture en laboratoire de microalgues et reconnue pour ses propriétés bioactives et son potentiel thérapeutique, notamment dans la lutte contre le cancer.

Grâce à ses technologies de pointe et ses équipes de recherche dédiées, Pholoho Biotechnology a développé un procédé unique permettant de produire une C-Phycocyanine de grade réactif d'une pureté exceptionnelle. Ce produit sera commercialisé et distribué à l'échelle mondiale, offrant aux centres de recherche les moyens d'accélérer leurs travaux sur les traitements du cancer et d'autres maladies graves.

En parallèle, Pholoho Biotechnology prévoit d'investir à terme et progressivement dans des programmes de recherche avancée afin d'explorer les applications médicales à base de phycocyanine, avec pour objectif futur le développement de traitements spécifiques contre certains types de cancers identifiés par son équipe scientifique.

« Cette réalisation marque une étape clé dans notre mission de mettre la biotechnologie au service de solutions médicales innovantes », déclare Martin Joly, président de Pholoho Biotechnology. « La C-Phycocyanine ouvre des perspectives prometteuses et nous sommes déterminés à maximiser son potentiel pour contribuer aux avancées dans la lutte contre le cancer et d'autres maladies graves. »

Pholoho Biotechnology renforce ainsi son engagement à fournir des biomolécules de qualité supérieure pour soutenir la recherche sur le cancer et à développer des approches thérapeutiques novatrices pour répondre aux enjeux médicaux les plus complexes.

SOURCE Pholoho Biotechnology

Pour plus d'informations, contactez : Martin Joly, CEO, COB, [email protected],1800 978-2523 ext : 100