Phoenix Labs ouvre deux nouveaux studios à Montréal et à Los Angeles et annonce le développement de nouveaux jeux

« Chez Phoenix Labs, nous croyons que les gens sont la fin, et non le moyen. Nous aspirons à insuffler de la gaieté et du plaisir aux joueurs pour les années à venir, tout en offrant à nos développeurs un environnement propice à la création d'expériences de jeux les plus captivantes au monde. Nous croyons qu'il faut accorder une grande autonomie à nos employés pour qu'ils génèrent un impact important sur leurs jeux et sur le studio lui-même », affirme Jesse Houston, chef de la direction et cofondateur de Phoenix Labs.

« Montréal et Los Angeles sont reconnues comme des écosystèmes effervescents et dynamiques dans le monde du jeu vidéo. On y retrouve les meilleurs talents de l'industrie et nous sommes enthousiastes de pouvoir mettre à profit cette expertise de pointe afin de contribuer à la croissance de Phoenix Labs. Nous puisons notre inspiration sur notre force d'innovation et sur notre capacité à résoudre des problèmes complexes sur lesquels personne d'autre ne se penche réellement. C'est ce qui motive tous les employés de la grande famille de Phoenix Labs à donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour. Cet état d'esprit n'est pas simplement une valeur d'entreprise, c'est une raison d'être », ajoute M. Houston.

Afin d'assurer la mise en place des équipes de Montréal et de Los Angeles, Phoenix Labs peut compter sur des leaders de premier plan aux feuilles de route impressionnantes dans l'industrie du jeu vidéo. L'équipe de Montréal sera dirigée par André Roy, un vétéran de l'industrie qui possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la technologie, du divertissement numérique et des médias. Tout au long de sa carrière, André a dirigé des équipes multidisciplinaires, livré de nombreux projets et produits innovants et mis en place des structures organisationnelles performantes. Il a, notamment, occupé des postes de producteur et de vice-président chez Cryo Networks, Ubisoft et Frima Studio. L'équipe de direction sera complétée par Marie-Andrée Lavoie, directrice exécutive Talent et Culture, et Guillaume Roy, directeur exécutif Technologie.

L'équipe de Los Angeles sera quant à elle dirigée par Omar Kendall, directeur de produits. M. Kendall occupait le même rôle chez Riot Games avant de se joindre à Phoenix Labs. Il sera épaulé par Jing Wang nommé directeur général du studio de Los Angeles.

Une extension attendue du succès mondial Dauntless

Dès demain, Phoenix Labs lancera l'extension tant attendue de Dauntless avec la sortie de Reforged. Reforged introduit de nouveaux systèmes de jeu et réinvente littéralement la progression et l'histoire de Dauntless. Rappelons que Dauntless a connu un succès phénoménal et compte désormais plus de 25 millions de joueurs à travers le monde. Dauntless continue de paver la voie en matière d'expérience multiplateforme, étant l'un des seuls jeux à offrir cette fonctionnalité et un soutien intergénérationnel pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S.

Avec le déploiement de ses deux nouveaux studios, le développement de nouveaux prototypes de jeux et la sortie de la plus importante extension de l'année pour Dauntless, Phoenix Labs est en plein essor et son avenir s'annonce des plus prometteurs.

Citations

« La renommée de Montréal dans le domaine des jeux vidéo n'est plus à faire. Notre métropole est reconnue pour la qualité des talents que l'on y trouve, mais aussi pour les nombreuses productions d'envergure qui ont été créées ici. En choisissant Montréal pour l'ouverture de son nouveau studio, Phoenix Labs saura sans aucun doute se tailler une place de choix dans cet écosystème dynamique et fera rayonner encore davantage Montréal à l'international. »

̶ Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International.

« Nous sommes heureux d'avoir contribué à l'ouverture du bureau montréalais de Phoenix Labs. L'arrivée de ce studio confirme le positionnement stratégique et enviable de Montréal et du Québec dans le domaine des jeux vidéo. La direction québécoise de l'entreprise peut compter sur le soutien de l'équipe élargie d'Investissement Québec pour l'épauler dans son établissement au Québec. »

̶ Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec

À propos de Phoenix Labs

Phoenix Labs est une entreprise de création de jeux vidéo dont le siège social se situe à Vancouver, en Colombie-Britannique. L'entreprise possède également des bureaux à San Mateo, à Los Angeles et à Montréal. Fondée en 2014, Phoenix Labs a pour mission de donner les moyens à des équipes de développeurs de jeux vidéo chevronnés et passionnés de faire ce qu'ils font le mieux : créer des jeux multijoueurs percutants qui rassemblent les gens. Phoenix Labs a été acquis en janvier 2020 par la société de divertissement numérique Garena (NYSE:SE), de Singapour, afin de poursuivre sa mission de connecter les joueurs des quatre coins de la planète. Son premier titre, Dauntless, un jeu de rôle multijoueur, a été créé par une équipe de vétérans de l'industrie issus de BioWare, de Riot Games et d'autres studios de renom. Il connait un succès phénoménal, avec une communauté mondiale de plus de 25 millions de joueurs. Pour en savoir plus sur Phoenix Labs et pour consulter les postes à pourvoir au sein de ses équipes, visitez le www.phoenixlabs.ca.

SOURCE Phoenix Labs

Renseignements: Justin Meloche, 514 995-9704, [email protected]ca