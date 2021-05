C'est la première fois qu'une grande maison de vente aux enchères en Asie accepte les cryptomonnaies Bitcoin ou Ether comme mode de paiement pour une œuvre d'art sur support physique. Cela fait suite au succès de la première vente aux enchères en jetons non fongibles (NFT) multigénérationnels de l'œuvre numérique « REPLICATOR » de l'artiste Mad Dog Jones, qui a été vendue plus de 4 millions de dollars américains en avril. Les enchères de l'œuvre « Laugh Now Panel A » se feront en dollars de Hong Kong, et l'acheteur gagnant aura la possibilité de payer le prix final ainsi que la prime d'acheteur avec une cryptomonnaie à même le portefeuille de la société à partir de la plateforme Coinbase.

« Laugh Now Panel A », 2002, est une œuvre de la série bien connue « Laugh Now », de l'artiste anonyme et activiste Banksy. Au cours des deux dernières décennies, les œuvres de Banksy ont suscité à la fois louanges et controverses. Ce charme et cette notoriété se conjuguent de façon inégalée en cette œuvre « Laugh Now Panel A ». Elle dépeint un singe désespéré, portant un tableau-annonce sur lequel on peut lire ce message sans équivoque : « Riez maintenant, mais un jour nous prendrons le contrôle ».

La vente aux enchères sera diffusée dans le monde entier sur Phillips.com et sur l' application Phillips , ainsi que sur l'application Poly Auction et le programme WeChat Mini.

20th Century & Contemporary Art and Design Spring Sales

Vente de jour : lundi 7 juin, 11 h | Vente en soirée : mardi 8 juin, 18 h

Lieu : JW Marriott, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

