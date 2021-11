Philips collabore avec Movember pour inciter les hommes à confronter aux problèmes de santé qui se trouvent sous leur nez

Selon les recherches menées par Movember, les hommes du monde entier meurent en moyenne cinq ans plus tôt que les femmes, et pour des raisons qui sont largement évitables. Chaque mois de novembre, Movember encourage les hommes et les femmes du monde entier à se rassembler pour POUSSER, BOUGER, ORGANISER ou choisir À CHACUN SA MO, afin d'amasser des fonds et de sensibiliser les gens aux problèmes de santé chez les hommes, notamment la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire.

Avec une vision commune visant à créer des répercussions étendues et durables, Philips et Movember motivent les hommes à rester en santé dans tous les domaines de la vie en adressent aux problèmes de santé qui se trouvent sous leur nez, en mettant l'accent sur les relations sociales, en ayant une conversation ouverte sur la santé physique et mentale et en normalisant le soutien à la santé mentale.

« Nous sommes très heureux de participer à cette initiative en tant que partenaire officiel de Movember Canada. Nos valeurs s'harmonisent parfaitement avec la mission de l'organisme de changer le visage de la santé des hommes », a déclaré Doug Rozon, directeur du marketing chez Philips Canada. « Améliorer la vie et le bien-être des hommes canadiens grâce à des innovations importantes est l'objectif principal des produits de soins de Philips Canada. »

Pour soutenir Movember au Canada et aux États-Unis, Philips s'engage à verser un don nord-américain d'une valeur maximale de 550 000 $ US (687 000 $ CAN), qui comprend plus de 850 rasoirs Philips pour aider les participants à commencer le mois du bon pied. Les fonds aideront Movember à financer des recherches novatrices en matière de santé des hommes et à offrir des programmes de soutien tout au long de l'année aux hommes.

Depuis 2003, Movember a financé plus de 1 250 projets de santé masculine dans le monde entier, bouleversant la recherche sur la santé des hommes et transformant la façon dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes à l'échelle mondiale.

« C'est incroyable de travailler avec des partenaires comme Philips, qui partagent notre vision et notre engagement à changer la face de la santé masculine », a déclaré Todd Minerson, directeur national de Movember Canada. « Cette année, alors que nous nous dirigeons vers notre 15e campagne annuelle de Movember au Canada, avec le soutien de Philips, je suis certain que nous serons en mesure de sensibiliser davantage les gens et de commencer à discuter des questions importantes en matière de la santé masculine. »

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Philips et Movember ou pour en savoir plus sur la façon dont, ensemble, nous pouvons changer la face de la santé des hommes, visitez le site Philips.ca. Visitez les pages @Philips et @MovemberCA sur Twitter et @movember sur Instagram, et identifiez #Movember #Philips #PhilipsOneBlade dans toutes vos publications sur votre moustache. Pour vous inscrire à la campagne Movember de cette année, ou pour faire un don, visitez le site Movember.com.

Si vous participez en faisant pousser votre moustache et en planifiant de vous raser le 1er novembre, le rasoir Philips OneBlade est idéal pour vous aider à démarrer en douceur votre mois à faire pousser votre moustache. Utilisez la tondeuse à barbe et à moustache avec les lames à double face pour garder votre moustache propre et en ordre tout au long du Movember.

À propos de Royal Philips

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est l'une des plus importantes entreprises technologiques de santé. Elle est axée sur l'amélioration de la santé et du bien-être et sur l'optimisation des perspectives dans le parcours des soins de santé, d'une vie saine au diagnostic et au traitement, en passant par la prévention, sans oublier les soins à domicile. Philips tire parti de technologies de pointe et d'une connaissance approfondie des consommateurs et du monde clinique pour proposer des solutions intégrées. Cette entreprise dont le siège social est aux Pays-Bas est l'un des leaders de l'imagerie diagnostique, des thérapies assistées par l'imagerie, de la surveillance des patients et de l'informatique de santé, ainsi que de la santé grand public et des soins à domicile. Philips a généré en 2020 des ventes de 17,3 euros. L'entreprise emploie environ 78 000 employés, et ses produits et services sont offerts dans plus de 100 pays. Vous trouverez les dernières nouvelles au sujet de Philips au www.philips.com/newscenter.

À propos de Movember

Movember est le principal organisation dédié à changer la face de la santé masculine à l'échelle mondiale, se concentrant sur la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. L'organisme de bienfaisance recueille des fonds pour offrir des programmes de recherche et de soutien novateurs et révolutionnaires qui permettent aux hommes de vivre plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps. Engagées à rompre le statu quo, des millions de personnes se sont jointes au mouvement, aidant à financer plus de 1 250 projets dans le monde. En plus de cibler aux principaux problèmes de santé rencontrés par les hommes, Movember s'efforce d'encourager les hommes à rester en bonne santé dans tous les domaines de leur vie, en mettant l'accent sur eux de demeurer socialement connectés et d'être plus ouverts à discuter de leur santé et des moments marquants dans leur vie. La vision de l'organisme de bienfaisance est d'exercer une influence durable sur la santé masculine. Pour faire un don ou en savoir plus, veuillez visiter

ca.movember.com/fr

SOURCE Philips Canada

Renseignements: Rachel Triller, Philips, [email protected] ; Yulia Balinova, FleishmanHillard HighRoad, [email protected]