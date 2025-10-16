PHILIPPE LAPRISE AU PORTUGAL, UN FILM PRÉSENTÉ DANS 55 CINÉMAS PAR LES AVENTURIERS VOYAGEURS

L'humoriste québécois nous emmène dans un voyage divertissant au Portugal, mêlant humour et découvertes culturelles

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Entre gags improvisés, rencontres insolites et verres de porto, l'humoriste Philippe Laprise invite le public à découvrir les beautés du Portugal sur grand écran. Des villes et villages historiques aux châteaux médiévaux, des plages dorées de l'Algarve aux vignobles en terrasses du Douro, notre Phil national transforme chaque moment en occasion de rigoler. Ce film inédit propose un heureux mélange d'humour et de road trip qui saura assurément divertir petits et grands.

Sortie et avant-premières

Philippe Laprise au Portugal, un film de voyage présenté par Les Aventuriers Voyageurs dans 55 cinémas au Québec. Horaire du film sur www.lesaventuriersvoyageurs.com (Groupe CNW/Les Aventuriers Voyageurs)

Le film sera présenté dès le 1er novembre dans plus de 55 cinémas à travers le Québec, dans le cadre de la programmation des Aventuriers Voyageurs.

Philippe Laprise sera présent lors de deux avant-premières exclusives :

Montréal : Cinéma Beaubien, le 5 novembre à 19h (lancement officiel)

: Cinéma Beaubien, le (lancement officiel) Québec : Cinéma Le Clap Sainte-Foy, le 9 novembre à 13h

Les billets sont en vente dès maintenant auprès des cinémas participants. L'horaire complet et la bande-annonce sont disponibles sur www.lesaventuriersvoyageurs.com.

Un concept innovant

« Jumeler l'humour et les voyages est une formule qui plaira certainement à tous. Ce film réalisé avec Philippe Laprise est le premier film de voyage humoristique à être présenté sur grand écran par Les Aventuriers Voyageurs. De nouvelles productions sont déjà en préparation pour la prochaine saison avec d'autres personnalités publiques québécoises », explique Yannick Gervais, fondateur des Aventuriers Voyageurs et réalisateur du film.

À propos des Aventuriers Voyageurs

Fondée en 2008 par Yannick Gervais, Les Aventuriers Voyageurs présente chaque année une dizaine de films et conférences de voyage dans plus de 55 cinémas et salles de spectacles au Québec. Plus de 75 films de voyage sont également disponibles en ligne sur www.filmsdevoyage.com.

Bande-annonce du film : https://vimeo.com/1068875691

: https://vimeo.com/1068875691 Page web du film : https://lesaventuriersvoyageurs.com/portfolio/philippelapriseauportugal/

https://lesaventuriersvoyageurs.com/portfolio/philippelapriseauportugal/ Photos disponibles sur demande : https://drive.google.com/file/d/1ImJymv4TQtDHw3b5ltI6pD7fpYpeJose/view?usp=drive_link

