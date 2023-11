Philippe-Antoine Defoy devient actionnaire de la maison mère d'iCRYO

BROSSARD, QC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - iCRYO États-Unis, franchiseur d'une marque de bien-être et de rétablissement axée sur la cryothérapie et différents services holistiques liés au style de vie, est fière d'annoncer que Philippe-Antoine Defoy, franchisé d'iCRYO pour le Canada et entrepreneur, se joindra en tant que nouvel actionnaire et siègera au conseil d'administration. Cet avènement en tant qu'actionnaire vient confirmer la contribution et le rôle prépondérants qu'occupent M. Defoy en tant que franchiseur d'iCRYO.

Philippe-Antoine Defoy aura l'occasion de solidifier la position de l'entreprise dans un secteur à fort potentiel. « Cet investissement et mon entrée dans l'actionnariat sont rendus possibles grâce au lien que j'entretiens avec Kyle Jones, fondateur d'iCRYO. Tous deux avons une vision d'affaires similaire et sommes engagés à déployer le plan stratégique de l'entreprise. iCRYO est une entreprise florissante au parcours impressionnant », explique Philippe-Antoine Defoy.

iCRYO États-Unis cherche à diversifier son actionnariat en visant des entrepreneurs qui connaissent bien l'écosystème de la santé, plus particulièrement dans le secteur du mieux-être. Son modèle d'affaires fonctionne principalement par les offres d'abonnement.

Cette nouvelle transaction d'iCRYO États-Unis survient quelques semaines après l'ouverture de la toute première succursale au Canada.

Au Québec et bien-au-delà des frontières provinciales, la présence iCRYO est remarquée

La toute première succursale d'iCRYO a ouvert officiellement ses portes à la fin du mois de septembre 2023. Déjà, on compte déjà plus de 125 membres actifs.

« Aujourd'hui, l'usage de la cryothérapie prend un tournant marqué par l'accessibilité progressive de cette pratique, qui s'est ajoutée aux rituels de beauté et de récupération après un entrainement. Cette évolution s'inscrit dans une quête plus vaste de recherche du bien-être que l'on remarque chez nos clients, amplifiée par les avancées technologiques. Notre gamme de services séduit par son éventail de bienfaits », complète Philippe-Antoine.

Témoignant de l'engouement à l'égard d'iCRYO, des discussions sont en cours avec des franchisés potentiels pour l'ouverture de deux nouvelles succursales au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Alberta.

À propos d'iCRYO

Le fondateur d'iCRYO, Kyle Jones, a lancé iCRYO en octobre 2015 dans sa ville natale de League City, au Texas. iCRYO est née d'une volonté d'adopter un style de vie plus sain. La mission d'iCRYO est d'améliorer la qualité de vie des membres de son équipe, de ses invités et de ses franchisés en fournissant des services de santé personnels abordables, professionnels et pratiques, tout en élevant la norme en tant que marque mondiale de bien-être. À ce jour, plus de 150 000 personnes ont été aidées afin d'améliorer leur qualité de vie.

Renseignements: Source : Philippe-Antoine Defoy, Franchisé, iCRYO, Propriétaire, Popeye's Suppléments Québec & Maritimes; Renseignements médias : Marie-Michelle Chartier, Directrice - Communications corporatives, Arsenal, 514 435-7208, [email protected]