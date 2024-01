TORONTO, le 22 janv. 2024 /CNW/ - PhilanthPro Solutions Inc., une entreprise de logiciels dédiée à la philanthropie, annonce le lancement de PhilanthPro. Ce logiciel infonuagique propose une série d'outils faciles à utiliser permettant aux clients et à leurs conseillers financiers de planifier et de gérer professionnellement les comptes de bienfaisance. PhilanthPro est utile pour les portefeuilles de toute taille et est offert sur la base d'un abonnement.

PhilanthPro a été élaboré spécialement pour les clients de fondations, de fiducies caritatives et de fonds de dotation nommés. Ce logiciel novateur permet aux clients de collaborer avec leurs conseillers financiers pour créer des plans financiers axés sur les objectifs pour les comptes de bienfaisance. À partir de données clés, le logiciel génère des rapports de scénarios interactifs permettant une discussion et une prise de décision éclairées. « Le secteur financier est conçu pour aider les gens à accumuler du patrimoine, plutôt qu'à le donner, ce qui constitue un problème pour les clients du secteur philanthropique et leurs conseillers. PhilanthPro apporte au monde de la philanthropie la planification professionnelle dont nous sommes capables. », a déclaré Nicholas Palahnuk, fondateur et directeur général.

PhilanthPro permet également aux clients de planifier les engagements relatifs aux subventions à l'aide d'un outil interactif de planification. « Nos recherches ont démontré que les clients étaient déçus par les feuilles de calcul ponctuelles utilisées dans le secteur », a déclaré Richard Taylor, chef de l'exploitation. « Cet outil permet aux clients de planifier les subventions et d'en voir l'effet en temps réel, leur donnant ainsi la confiance nécessaire pour prendre des engagements audacieux. »

De plus, PhilanthPro propose une série d'outils qui facilitent la gestion et l'administration quotidiennes pour les clients. Il s'agit notamment d'un système de gestion des relations avec les organismes de bienfaisance, d'un portail de gouvernance et de gestion des documents, de matériel d'apprentissage, d'informations sur la philanthropie et d'un accès multi-utilisateur.

« J'ai récemment lancé ma propre fondation en faveur de la santé mentale, une cause qui me tient à cœur. Après avoir conseillé des centaines de clients sur la planification financière, j'ai été surpris d'apprendre qu'en matière de planification pour les comptes de bienfaisance, il n'existait aucun logiciel perfectionné », a déclaré Nicholas Palahnuk, un conseiller en investissement et gestionnaire de portefeuille. Ayant commencé sa carrière dans la gestion du patrimoine à l'âge de 21 ans, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des principaux gestionnaires de patrimoine au Canada.

« PhilanthPro et la planification financière philanthropique visent en fin de compte à faciliter le soutien offert aux organismes sans but lucratif de première ligne qui sont si importants pour la société. Grâce à un plan financier solide, les clients peuvent avoir la confiance nécessaire pour prendre des engagements audacieux en matière de subventions et soutenir les organismes sans but lucratif dans les moments difficiles », a déclaré M. Palahnuk. « Notre vision est d'encourager la philanthropie pour un avenir meilleur, et notre logiciel nous aide à y parvenir. »

Les comptes de bienfaisance, y compris les fondations, les fiducies caritatives et les fonds de dotation nommés, représentent plus de 1,7 billion de dollars d'actifs et soutiennent le secteur de la bienfaisance à l'échelle mondiale.

Au sujet de PhilanthPro Solutions

PhilanthPro Solutions Inc. est une entreprise de logiciels qui permet de planifier et de gérer en toute confiance les comptes de bienfaisance. Fondée en 2023, l'entreprise est basée à Toronto et à Los Angeles et offre ses services à ses clients à l'échelle mondiale.

