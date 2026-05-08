Les journalistes doivent déposer une demande au préalable et les fans doivent s'inscrire pour participer

PHILADELPHIE, 8 mai 2026 /CNW/ - Philadelphia Soccer 2026, l'organisme sans but lucratif 501c3 qui agit à titre de comité hôte local chargé de la planification et de l'exécution de la Coupe du Monde de la FIFAMC en partenariat avec la ville de Philadelphie, vient d'ouvrir les demandes d'accréditation des médias pour une couverture sur place au FIFA Fan FestivalMC de Philadelphie (Lemon Hill à Fairmount Park). Les fans peuvent également s'inscrire gratuitement au FIFA Fan FestivalMC de Philadelphie.

FIFA Fan FestivalMC est l'expérience publique officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, offrant aux supporters la meilleure destination pour regarder des matchs en direct dans une atmosphère énergique avec foot, musique, restauration, divertissement et programmation culturelle. Situé à Lemon Hill dans East Fairmount Park, le FIFA Fan FestivalMC de Philadelphie est le seul festival de ville hôte américain ouvert tous les jours pendant le tournoi avec entrée gratuite.

Le festival transformera plus d'un million de pieds carrés en une destination dynamique « accueillant le monde avec une saveur très Philly », où résidents et visiteurs pourront se rassembler pour célébrer le plus grand événement sportif au monde. Il sera proposée une programmation de 39 jours qui rassemblera le foot, la culture, et l'esprit incomparable de Philadelphie.

Accréditation des médias

La demande d'accréditation des médias est ouverte à tous les membres de la presse, y compris :

diffusion, numérique, imprimée, radio, balado

professionnels de la photo/vidéo et équipe technique

agences de presse et médias d'équipe

indépendants (une vérification de l'affectation pourra être requise)

L'inscription des médias est disponible sur PhillyFWC26.com/Credentials. Tous les médias doivent présenter une demande à l'avance pour recevoir une accréditation. Philadelphia Soccer 2026 communiquera avec tous les candidats au sujet de l'état de leur accréditation.

Ce processus d'accréditation couvre la couverture médiatique sur place au FIFA Fan FestivalMC de Philadelphie (Lemon Hill à Fairmount Park). Ce processus d'accréditation ne comprend pas l'accès aux matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC au stade de Philadelphie. Les médias qui souhaitent obtenir des accréditations pour le stade doivent présenter une demande directement auprès de la FIFA.

Inscription des fans

Philadelphia Soccer 2026 a également ouvert l'inscription numérique pour les supporters. Bien que l'entrée au FIFA Fan FestivalMC soit gratuite, tous les participants sont tenus de s'inscrire et de présenter un billet valide à leur entrée.

Les supporters peuvent s'inscrire dès maintenant ICI.

Veuillez noter : chaque jour, l'accès est accordé selon le principe du premier arrivé, premier servi et selon la capacité du lieu.

À propos de Philadelphia Soccer 2026

Philadelphia Soccer 2026 est le comité hôte local chargé de planifier et d'organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC en coordination avec la ville de Philadelphie. Établi dans le Commonwealth de Pennsylvanie, il est régi par un conseil d'administration de 14 administrateurs qui réunit des dirigeants de la ville de Philadelphie et de l'ensemble du Commonwealth de Pennsylvanie. Pour plus d'informations, suivez-nous sur les réseaux sociaux @FWC26Philly.

La Coupe du Monde de la FIFA 26MC sera le plus grand événement sportif jamais organisé, avec trois pays hôtes, 16 villes hôtes, 48 équipes et 104 matchs réunissant un continent entier pour présenter un nouveau format de tournoi mémorable. Avec plus de pays, de villes, d'équipes et de matchs, la Coupe du Monde de la FIFA 26MC sera le tournoi le plus inclusif jamais organisé, mobilisant des millions de fans dans 16 stades et des milliards de passionnés à travers le monde. Le tournoi aura lieu en juin et juillet 2026. Pour obtenir les dernières informations sur la Coupe du Monde de la FIFA 26MC, veuillez visiter le site de la Coupe du Monde de la FIFA 26MC. Les représentants des médias souhaitant rester informés de toute l'actualité footballistique de 2026 peuvent s'inscrire via le Media Hub de la FIFA.

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SOURCE Philadelphia Soccer 2026

CONTACT : Melissa Ferdinand, Philadelphia Soccer 2026, e | [email protected]