Phénomènes climatiques extrêmes : Urgences-santé se prépare - Dévoilement du Plan de résilience face aux changements climatiques - Services préhospitaliers d'urgence

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Alors que la période des crues printanières est bien amorcée dans la région métropolitaine, Urgences-santé dévoile son Plan de résilience face aux changements climatiques. L'organisation devient la première en Amérique du Nord - et une des premières dans le monde - à analyser de façon structurée les impacts des phénomènes climatiques sur les services préhospitaliers d'urgence. La démarche a été réalisée en collaboration avec le bureau des mesures d'urgence de la Direction régionale de santé publique de Montréal et la direction des mesures d'urgence de la Sûreté du Québec.

Plan de résilience face aux changements climatiques (Groupe CNW/Urgences-santé)

« Inondations, verglas, feux de forêt, chaleur extrême ou redoux hivernaux : les événements météorologiques extrêmes des dernières années exercent une pression croissante sur nos services. Ces aléas ne sont plus une menace lointaine, mais une réalité à laquelle nous devons nous préparer. Par exemple, lors d'épisodes de verglas comme nous avons eu cet hiver, le nombre d'appels que nous recevons peut parfois doubler! » constate Jean-Pierre Rouleau, porte-parole corporatif d'Urgences-santé.

« L'évolution rapide de ces risques exige d'être proactifs et de structurer notre réponse en amont avec un plan d'action de grande envergure », poursuit le porte-parole.

Des étapes importantes visant à renforcer l'organisation ont été franchies :

Identifier les principaux risques climatiques du territoire à partir de la littérature scientifique et de nombreuses consultations ;

Analyser les impacts sur les opérations, le personnel et les infrastructures ;

Proposer des solutions d'atténuation concrètes.

Le dévoilement de ces travaux marque le début d'une phase active où des projets seront priorisés et déployés à travers l'organisation. L'objectif : assurer la continuité des services lorsque surviennent des impacts climatiques.

« Dans les prochains mois, nous prioriserons certaines solutions comme la cartographie des vulnérabilités, la systématisation des bilans post-événements climatiques et la gestion proactive des stocks. Nous évaluons également la constitution d'une force auxiliaire pouvant être mobilisée lors d'événements climatiques majeurs », ajoute M. Rouleau.

La version intégrale du Plan de résilience face aux changements climatiques - Services préhospitaliers d'urgence est disponible sur le site Web d'Urgences-santé.

M. Jean-Pierre Rouleau, porte-parole corporatif, est disponible pour des entrevues.

À propos d'Urgences-santé

Fondée en 1989, Urgences-santé est une société publique qui offre un service ambulancier à Montréal et à Laval grâce à plus de 1 100 paramédics qui répondent aux appels d'urgence. Plus de 110 répartiteurs permettent à l'organisation de desservir la région à toute heure de la journée, offrant en plus un service d'assistance de qualité pour les patients. Sa mission est d'assurer des services préhospitaliers d'urgences de qualité, efficaces et appropriés à plus de 2,5 millions d'habitant(e)s.

SOURCE Urgences-santé

Renseignements : Urgences-santé ligne média, 514 723-5480