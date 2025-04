Phelps acquiert la pratique de recherche de cadres Gallagher au Canada

TORONTO, le 11 avril 2025 /CNW/ - Phelps est ravi d'annoncer l'acquisition de la pratique canadienne de recherche de cadres de Gallagher - une décision stratégique qui renforce notre présence nationale et étend nos activités à Calgary, Edmonton et Montréal, approfondissant ainsi notre portée dans l'Ouest et l'Est du Canada.

L'arrivée de cette équipe s'accompagne d'une tradition d'excellence en matière de recherche de cadres, de relations de longue date avec les clients et d'une connaissance approfondie des régions, ce qui enrichit le réseau Phelps d'une expertise éprouvée et d'un engagement commun à l'égard de l'excellence.

Heather Phelps, Associée directrice :

« Cette acquisition représente une étape importante dans l'évolution de notre cabinet. Elle renforce notre vision et notre capacité régionales, ce qui nous permet de servir nos clients plus efficacement dans tout le pays, tout en restant fidèles à notre modèle sur mesure et de proximité. »

« Nous admirons depuis longtemps le professionnalisme et les valeurs que cette équipe apporte à notre profession », a déclaré Jayson Phelps, associé principal. « Ce qui rend ce projet particulièrement excitant, c'est l'alignement naturel de nos cultures - axées sur les clients et les candidats, guidées par nos valeurs et commises à l'excellence. »

L'équipe continuera à opérer avec un leadership local et une connaissance approfondie du marché, assurant ainsi une continuité pour les clients de longue date tout en s'intégrant dans l'équipe de recherche nationale et personnalisée de Phelps.

Plus forts ensemble : une présence partout en Amérique du Nord avec Panorama

Cette acquisition fait suite à une vague de croissance au sein du réseau mondial de Panorama, y compris l'acquisition par notre partenaire américain Buffkin / Baker de la pratique de recherche de cadres aux États-Unis de Gallagher. Ces expansions stratégiques renforcent la présence de Panorama en Amérique du Nord et consolident l'engagement du réseau à fournir des solutions de leadership exceptionnelles au-delà des frontières.

Phelps est fier d'être le partenaire canadien de Panorama, l'un des réseaux mondiaux les plus reconnus en recherche de cadres et en conseil en leadership. Avec plus de 400 experts présents dans plus de 70 bureaux à travers le monde, nous offrons à nos clients une expertise locale, une portée internationale et un écosystème de leadership connecté, à travers diverses industries et les zones géographiques.

À propos de Phelps

Leadership d'exception. Impact remarquable.

Chez Phelps, notre mission est de connecter des talents d'exception à des organisations exemplaires afin de bâtir un avenir plus fort et plus inclusif pour le Canada. Depuis près de 40 ans, des organisations à travers le pays nous font confiance pour recruter et développer des leaders d'impact au sein de leurs équipes.

Nous comprenons ce que requiert un leadership d'exception et savons comment le reconnaître. Notre approche personnalisée se distingue des modèles transactionnels. Chaque dossier repose sur des valeurs partagées et des objectifs clairs, en combinant l'analyse des données, la compréhension approfondie des contextes organisationnels et les technologies les plus récentes pour identifier des leaders en phase avec les enjeux actuels. Chez Phelps, le leadership est intentionnel - enraciné dans votre culture, aligné sur votre contexte et vos ambitions, pour vous aider à naviguer les défis d'aujourd'hui et diriger avec clarté demain.

Company Website: www.phelpsgroup.ca

LinkedIN: https://rb.gy/dqlrm6

