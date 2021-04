LAVAL, QC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Depuis sa création il y a 20 ans, la Cité de la Biotech connaît une croissance phénoménale. Forte de ses réussites, la Cité de la Biotech lance la Phase II de son développement immobilier avec plus de 100 000 m2 à développer sur les terrains de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). La Phase II de la Cité de la Biotech est prête à accueillir des entreprises du secteur des sciences de la vie, principalement dans les biomédicaments (vaccins, anticorps, protéines, thérapies cellulaires). Pour ce projet de développement, Laval anticipe des investissements de plus d'un milliard de dollars, la création de 7 500 nouveaux emplois au cours de la prochaine décennie.

« Ce projet structurant répond sans aucun doute aux objectifs de la Ville en ce qui a trait à la relance économique et à l'accélération de grands projets. Située près d'une station de métro et du centre-ville, la Phase II de la Cité de la Biotech est l'endroit tout désigné pour offrir aux entreprises et aux travailleurs un milieu de vie inspirant et innovant, en continuité avec le site actuel. Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec l'INRS, un de nos partenaires de longue date », mentionne Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay--Pont-Viau.

Il s'agit d'un chantier majeur pour Laval puisque cette expansion permettra de répondre à une forte demande d'espace dans le secteur des biotechnologies - la pandémie a effectivement accentué la demande pour ce secteur névralgique. La Phase II de la Cité de la Biotech permettra de rassembler les entrepreneurs, les chercheurs et les employés qui pourront se rencontrer autour d'un même site, ce qui favorisera l'innovation.

Le secteur des sciences de la vie est l'une des composantes économiques majeures de Laval. Grâce à un bassin important d'entreprises de calibre mondial, la Cité de la Biotech demeure une destination attrayante pour les entreprises désirant s'établir en Amérique du Nord.

« L'INRS est fier de s'associer à la Ville de Laval pour favoriser le développement d'entreprises de hautes technologies. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre mission de contribuer au développement de notre société par la recherche. La Phase II de la Cité de la Biotech permettra aux équipes de l'INRS de multiplier les partenariats en recherche dans des secteurs névralgiques à l'heure actuelle », ajoute Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

La Ville de Laval dispose de deux programmes de crédit de taxes offerts aux propriétaires d'immeubles désirant entreprendre d'importants travaux de construction. Les terrains de la Cité de Biotech sont admissibles à ces programmes.

En savoir plus sur ces incitatifs

La Cité de la Biotech en bref

5 500 emplois dans plus de 110 entreprises et institutions opérant dans un rayon de 3 km

La présence du Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB), premier incubateur en biotech au Canada créé il y a 25 ans;

créé il y a 25 ans; La présence du Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l'INRS;

L'accès à un important bassin de talents;

Plus de 4,5 G$ d'investissements privés depuis 2001;

4 000 nouveaux emplois créés depuis 2001;

Un parc scientifique de 1,3 million de mètres carrés;

Des sociétés internationales telles que Sanofi, GSK, Servier, Bausch Health, Roche, Servier, Charles River , Altasciences et Bio-K+.

