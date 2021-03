Phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain : Des travaux majeurs dès ce printemps

QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le printemps frappe à nos portes, la présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, madame Marie Claire Ouellet, tient à faire le point sur la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain. Plus important projet jamais réalisé par l'organisme, celui-ci amorce une phase majeure de travaux d'aménagements, contribuant ainsi à modifier le visage de ce secteur, déjà très prisé des usagers.

Dès maintenant, les trois stations de la Côte, de la Plage et de la Voile feront l'objet d'interventions significatives.

À la station de la Côte, située au bas de la côte de Sillery, les travaux actuellement en cours touchent principalement le viaduc ferroviaire qui traverse sous le boulevard Champlain. Celui-ci sera démoli, à la faveur d'un relief aplani. À cet endroit, le boulevard urbain et la piste cyclable seront ainsi abaissés et rapprochés du fleuve, permettant une meilleure continuité entre l'ensemble des composantes de la promenade ainsi qu'une perspective renouvelée sur le fleuve. Ces aménagements s'inscrivent dans la volonté maintes fois exprimée par le gouvernement de redonner le fleuve aux Québécois. La démolition du viaduc, en permettant un accès visuel sans entrave, va tout à fait dans cette direction.

La station de la Plage verra la construction du pavillon des Baigneurs se poursuivre avec un bâtiment de services desservant notamment la plage urbaine prévue à cet endroit. L'année 2021 marquera également le début des travaux d'aménagement de la plage, du bassin de baignade et du miroir d'eau au cours de l'été.

La construction du portique ferroviaire amorcée l'an dernier, de même que l'aménagement d'un pavillon de services, rapprocheront la station de la Voile de sa future vocation. Les travaux d'aménagement des berges se poursuivront dans ce secteur le plus à l'est du projet qui, une fois complétés au cours de l'été et de l'automne 2022, comptera plusieurs accès au fleuve.

L'aménagement des trois stations se fait en complémentarité des travaux amorcés l'an dernier concernant notamment la construction du boulevard urbain en direction ouest et de la piste cyclable, ainsi que l'aménagement de différentes installations sur l'ensemble de ce chantier qui s'étend sur 2,5 km entre les côtes de Sillery et Gilmour.

La falaise fera également l'objet d'interventions qui concernent plus spécifiquement la pose d'ancrages et l'installation de grillage de protection, à la hauteur des stations de la Côte et de la Plage. Des travaux notamment d'écaillage et de nettoyage sont également planifiés. Ces interventions ne poursuivent qu'un seul objectif, soit la stabilisation de la falaise, pour répondre aux exigences en matière de sécurité ferroviaire.

La CCNQ est consciente que ces travaux apporteront leur part d'inconvénient aux usagers, bien que la piste cyclable, entre les côtes de Sillery et Gilmour, restera accessible tout au long des travaux. Sa position et le type de surface pourront par ailleurs varier en fonction de l'évolution du chantier.

À propos de la promenade Samuel-De Champlain

La première phase de la promenade, de la côte de Sillery au quai des Cageux, a été inaugurée le 24 juin 2008. Quant à la seconde portion, elle a vu le jour en septembre 2016, permettant aux cyclistes, joggeurs et promeneurs d'arpenter la partie du littoral allant du quai des Cageux jusqu'au sentier des Grèves. Avec des investissements de plus de 193 M$, la phase 3 constitue, avec ses aménagements, la partie la plus importante de ce vaste chantier aux abords du boulevard Champlain.

À propos de la Commission de la capitale nationale du Québec

La Commission de la capitale nationale du Québec a comme mission de veiller à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en valeur ses attributs de lieu central d'exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion. La Commission a également un rôle-conseil auprès du gouvernement du Québec sur la mise en valeur du statut de capitale.

