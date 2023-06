MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - La Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et Pharmaprix ont récemment annoncé un don visant à stimuler la progression de la pratique de la pharmacie au Québec et à faciliter le recrutement en région. L'objectif est de mieux soutenir le système de santé dans son ensemble et d'améliorer l'accès aux soins pour les patientes et patients en mettant encore davantage à profit l'expertise des pharmaciennes et pharmaciens.

Pharmaprix remet un don de 3 millions de dollars à l’Université de Montréal pour de la formation et de la recherche afin d’améliorer la pratique en pharmacie communautaire. Lori Leblanc, v-p, Pharmaprix, Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal, Simon de Denus, doyen de la Faculté de pharmacie, Denis Roy, directeur principal, Elise Desmeules, directrice principale et Jean Thiffault, v-p, Pharmaprix. (Groupe CNW/Les Compagnies Loblaw limitée)

Ce don de 3 000 000 $ de la part de Pharmaprix, qui sera versé sur une période de trois ans à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, servira de puissant levier pour le transfert des connaissances, la recherche en lien avec la pratique pharmaceutique en milieu communautaire, l'avancement des politiques de santé et l'amélioration des soins.

« Le système de santé au Québec est appelé à évoluer pour mieux répondre aux nouveaux besoins de la population et, grâce à ce don de Pharmaprix, notre Faculté de pharmacie pourra bien accompagner cette évolution », souligne le recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras.

L'un des principaux investissements découlant de cette collaboration sera la construction du Centre de simulation et réalité virtuelle Pharmaprix, un laboratoire de pointe destiné à faciliter la formation des pharmaciennes et pharmaciens de demain. Prévu pour 2024, cet environnement de simulation permettra aux étudiantes et étudiants de développer leurs compétences et de mettre en pratique des innovations dans des conditions réelles. De plus, une seconde partie du don contribuera à la création d'un Fonds de bourses d'études pour soutenir les étudiants en région, mais aussi ceux et celles issus de groupes de la diversité. Enfin, le troisième volet soutiendra le financement de plusieurs projets de recherche transformateurs pour la pratique clinique en pharmacie communautaire. Ces initiatives auront pour objectif, dans le respect des normes établies, d'élargir le rôle des pharmaciennes et pharmaciens dans les soins de première ligne, notamment en ce qui concerne l'évaluation et le traitement des problèmes de santé mineurs, la gestion des maladies chroniques, les services de santé publique, et la coordination des soins entre les différents professionnels de la santé. Le don permettra également de soutenir des bourses de maîtrise et postdoctorales pour la recherche liée à la pratique de la pharmacie communautaire.

« Ce don aura un impact transformateur sur notre faculté. Mais surtout, ce don ouvre la voie vers une collaboration contribuant à l'évolution du rôle du pharmacien, car en offrant des possibilités pour la recherche et la formation aux cycles supérieurs pour améliorer la pratique en pharmacie communautaire, c'est l'ensemble du domaine de la pharmacie qui en sortira transformé. » - Simon de Denus, doyen, Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal.

« Le système de soins de santé est confronté à des problèmes complexes qui nécessitent des solutions innovantes et collaboratives. Nous croyons fermement que les pharmaciens peuvent jouer un rôle essentiel dans cette démarche collective et sommes fiers d'agir comme catalyseur pour y arriver. C'est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec l'Université de Montréal, qui a à cœur de bien former la prochaine génération de pharmaciens afin qu'ils soient parfaitement outillés pour répondre aux besoins en constante évolution de la société québécoise en matière de soins de santé », déclare Jeff Leger, président de Pharmaprix.

Cette collaboration entre le secteur privé et le milieu académique démontre clairement le potentiel de la recherche et de l'innovation pour résoudre des problèmes de santé publique pressants, tout en améliorant les soins centrés sur la communauté et les patients.

À propos de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'Université de Montréal compte parmi les meilleures universités dans le monde. Avec ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, l'UdeM récolte annuellement plus d'un demi-milliard de dollars en fonds de recherche, ce qui la situe parmi les premiers pôles de recherche universitaire du Canada. Elle rassemble près de 70 000 étudiants et étudiantes, un corps professoral de 2300 personnes ainsi qu'un réseau de 450 000 personnes diplômées actives partout dans le monde. Sa Faculté de pharmacie est un Faculté de pharmacie est reconnue pour ses programmes de formation et de recherche novateurs, branchés sur les milieux de la pharmacie et du développement du médicament.

À propos de Pharmaprix

Phramaprix (Shoppers Drug Mart) est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMD et d'un site Web de commerce électronique Wellwise.ca , est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que Lifemark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Geneviève Poirier

Gestionnaire, Affaires corporatives et communications

Les Compagnies Loblaw limitée

[email protected]

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée