Un financement de 300 000 $ dédié à soutenir les femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de consommation, deux problèmes en hausse depuis la pandémie

TORONTO, le 24 nov. 2021 /CNW/ - Dans le cadre de sa collecte de fonds annuelle, le programme AIMEZ VOUS de PharmaprixMC a recueilli plus de 2,6 millions de dollars pour les refuges pour femmes et les maisons de transition partout au pays. La campagne s'est déroulée du 9 octobre au 5 novembre 2021 et a permis de recueillir des fonds dans les succursales Pharmaprix et Shoppers Drug Mart, ainsi qu'en ligne, afin de s'assurer que les ressources, les programmes et les services essentiels sont offerts aux femmes et aux enfants qui fuient la violence.

En raison de l'augmentation continue de la violence contre les femmes, notamment pendant la pandémie de COVID-19, le programme a choisi, pour une deuxième année consécutive, de concentrer ses efforts de levées de fonds sur les refuges et les maisons de transition pour femmes.

« Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux refuges et maisons de transition pour femmes ont vu une demande accrue pour leurs services, mais ont fait face à des lacunes importantes dans la collecte de fonds qui les soutient habituellement », explique Lise Martin, directrice générale d'Hébergement Femmes Canada. « Les besoins sont plus criant que jamais, car les refuges accueillent plus de femmes ayant besoin d'aide, et nombre d'entre elles sont confrontées à des problèmes de consommation et de santé mentale qui n'ont qu'été exacerbés par la pandémie. Ces fonds aideront les refuges à offrir ces services essentiels pour aider les femmes dans le besoin à vivre sans violence. »

Pour répondre à ce besoin urgent, en plus des fonds recueillis partout au pays, Pharmaprix inc/Shoppers Drug Mart inc. a versé 300 000 $ à Hébergement Femmes Canada. Le don sera utilisé par l'organisme pour créer une communauté de pratique, en collaboration avec une cinquantaine d'employés de refuges de partout au pays, afin de trouver des façons de mieux soutenir les femmes qui font face à des problèmes de consommation et de santé mentale. La communauté de pratique proposera de meilleures pratiques, des plans d'action et des ressources auxquelles les refuges pourront accéder afin de renforcer leur travail dans ce domaine.

« La pandémie, qui a touché de façon disproportionnée les femmes, a souligné le besoin essentiel de soutenir des refuges qui offrent un espace sécuritaire et de soutien », a déclaré Jeff Leger, président de Pharmaprix/Shoppers Drug Mart. « Le programme AIMEZ VOUS de PharmaprixMC est fier d'aider les refuges d'un océan à l'autre à poursuivre le travail incroyable et essentiel qu'ils accomplissent au quotidien. Nous savons que leurs efforts continueront d'avoir un impact important sur la santé et le bien-être des femmes. »

Le don à Hébergement Femmes Canada fait partie d'un montant global de 1 million de dollars versés cette année par Pharmaprix et Shoppers Drug Mart, à des organismes qui soutiennent la santé globale et mentale des femmes ainsi que les refuges, pour souligner le 10e anniversaire du programme AIMEZ VOUS de PharmaprixMC.

À propos d'Hébergement Femmes Canada

Hébergement Femmes Canada réunit 15 organismes d'hébergement provinciaux et territoriaux, et soutient les plus de 600 refuges au pays pour les femmes et les enfants qui fuient la violence. Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victime de violence, vous pouvez trouver le refuge pour femmes le plus près et sa ligne d'aide en cas de crise sur le site hebergementfemmes.ca.

À propos du programme AIMEZ VOUS de PharmaprixMC

Pharmaprix s'engage à faire passer la santé des femmes avant tout grâce au programme AIMEZ VOUS de PharmaprixMC qui célèbre son 10e anniversaire cette année. Toutes les femmes ont droit aux soins et à l'aide dont elles ont besoin pour être en bonne santé et en sécurité, mais beaucoup sont confrontées à des défis difficiles à surmonter seules. C'est pourquoi le programme AIMEZ VOUS de PharmaprixMC amasse des fonds pour soutenir la santé des femmes, la santé mentale des femmes et les refuges pour femmes, en se concentrant sur les besoins et les organismes locaux. Depuis 2011, le programme AIMEZ-VOUS de PharmaprixMC a soutenu chaque année plus de 450 organismes de bienfaisance qui contribuent à la bonne santé des femmes au pays, grâce au soutien indéfectible des Canadiens d'un océan à l'autre.

