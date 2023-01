Les clients bénéficieront d'une variété de solutions réutilisables aux caisses

TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Pharmaprix a annoncé aujourd'hui qu'elle commencera à remplacer les sacs en plastique à usage unique dans tous les magasins à compter du 31 janvier, encourageant les clients à apporter leurs propres sacs lorsqu'ils magasinent. L'annonce d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de l'engagement de l'entreprise à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement, en réduisant sa dépendance au plastique à usage unique et son empreinte environnementale globale.

« Notre engagement à lutter contre les changements climatiques en réduisant notre empreinte carbone constitue un élément important de la raison d'être de notre entreprise », a déclaré Pat Dean, vice-président principal, Avant du magasin et gestion des catégories, Pharmaprix. « Les communautés plus propres sont des communautés plus saines, et nous sommes heureux de faire notre part pour réduire la quantité de plastique à usage unique entrant dans notre environnement naturel. »

Bien que les clients soient encouragés à apporter leurs propres sacs en magasins, plusieurs solutions réutilisables seront également offertes aux caisses.

Pharmaprix a établi un certain nombre d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en tant que membre de la famille des Compagnies Loblaw (Loblaw). L'entreprise s'engage notamment à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2040 pour les émissions de Scope 1 et de Scope 2, et zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 pour les émissions de Scope 3; à réduire les déchets plastiques en rendant tous les emballages faits de plastique de ses produits de marques contrôlées ou de ceux emballés en magasin recyclables ou réutilisables d'ici 2025; et à cesser l'acheminement de matières résiduelles organiques vers les sites d'enfouissement d'ici 2030. La portée complète des engagements ESG de la société se trouve dans son Rapport ESG de 2021.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMD et d'un site Web de commerce électronique Wellwise.ca , est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile.

En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient la plateforme en ligne de Cannabis médical de ShoppersMC pour la vente de cannabis médical; le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que LifeMark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

SOURCE Shoppers Drug Mart

Renseignements: Pour toute demande des médias, communiquez avec : [email protected]