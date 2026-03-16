Pharmabio Développement devient Scinovia

Une nouvelle identité pour mieux représenter l'ensemble des sciences de la vie au Québec

LAVAL, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques, connu sous le nom de Pharmabio Développement, annonce aujourd'hui un changement de nom et d'identité de marque : l'organisme devient officiellement Scinovia, le comité sectoriel de main-d'œuvre des sciences de la vie.

Ce renouveau arrive à un moment charnière : il coïncide avec le lancement du plan d'action stratégique triennal 2026-2029 de l'organisation, un plan ambitieux articulé autour de quatre grands enjeux soit l'anticipation des besoins et l'attraction de la main-d'œuvre, la formation et l'adéquation des compétences, le renforcement des collaborations entre les acteurs du milieu, ainsi que la notoriété et le rayonnement du secteur des sciences de la vie au Québec.

Un mandat élargi pour un secteur en pleine transformation

Ce renouveau reflète à la fois l'évolution rapide du secteur au Québec et l'élargissement significatif du champ d'action de l'organisation, qui représente désormais un spectre plus large d'industries liées aux sciences de la vie.

Depuis sa fondation en 1999, l'organisme soutient le développement de la main-d'œuvre dans les secteurs suivants : la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments, les services de recherche et développement scientifiques, ainsi que la recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie.

Son champ d'action s'étend désormais à la fabrication de fournitures et de matériel médicaux, aux grossistes-marchands de produits et fournitures pharmaceutiques, ainsi qu'aux laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques.

Un plan stratégique à la hauteur des ambitions

Avec Scinovia et son plan triennal 2026-2029, l'organisation se donne les moyens d'agir concrètement sur les défis les plus pressants du secteur. Parmi les engagements phares : mettre en place une veille stratégique continue sur les besoins en main-d'œuvre, réaliser un diagnostic sectoriel de main d'œuvre, déployer des formations accessibles en région, structurer des tables de concertation sectorielles et valoriser les métiers des sciences de la vie auprès des prochaines générations de talents.

Un nom porteur de sens

« Ce changement de nom et d'image de marque reflète la transformation et la diversification des sciences de la vie au Québec. Scinovia incarne une vision plus large, plus inclusive et résolument tournée vers l'avenir de notre secteur. Nous sommes fiers de franchir cette étape et enthousiastes à l'idée de continuer à accompagner les talents et les entreprises qui font rayonner ce secteur vital pour notre économie », déclare Kim Bourgeois, directrice générale de Scinovia.

De son côté, Justin Mallet, coprésident patronal de Scinovia, souligne : « Les sciences de la vie au Québec dépassent largement la seule production pharmaceutique et Scinovia incarne cette réalité. C'est un écosystème ambitieux aux retombées majeures, dont les besoins en main-d'œuvre qualifiés évoluent sans cesse. J'ai rejoint le conseil d'administration en 2023, car je souscris pleinement à notre mission : assurer l'adéquation entre la formation et les compétences d'un secteur en constant mouvement. Porter ce nouveau nom, qui englobe tout le spectre des sciences de la vie, est pour moi une immense source de fierté ».

Une identité renouvelée, une mission clarifiée

Au-delà d'un nouveau nom, Scinovia adopte une identité visuelle modernisée et affirme clairement sa raison d'être :

Mission : Anticiper les besoins et mobiliser le secteur pour offrir aux sciences de la vie une main-d'œuvre qualifiée et disponible.

Anticiper les besoins et mobiliser le secteur pour offrir aux sciences de la vie une main-d'œuvre qualifiée et disponible. Vision : Être le levier stratégique qui propulse les talents en sciences de la vie au Québec.

Fidèle à cet engagement, Scinovia continuera d'agir comme catalyseur du développement des talents, en étroite collaboration avec les entreprises, les travailleurs et l'ensemble des partenaires du secteur.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle identité et sur le plan stratégique 2026-2029, visitez scinovia.ca

À propos de Scinovia

Scinovia, le comité sectoriel de main-d'œuvre des sciences de la vie est une corporation sans but lucratif, regroupant des représentants d'associations patronales, d'entreprises, de syndicats et d'organismes gouvernementaux.

Soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), le comité sectoriel de main-d'œuvre a pour mission de participer activement au développement de la main-d'œuvre et de l'emploi dans l'ensemble des secteurs des sciences de la vie au Québec.

SOURCE Pharmabio Développement

Pour plus d'informations : Christina Pinto, Coordonnatrice de projets communication et promotion, 450 629-8885 poste 102, [email protected]